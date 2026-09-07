Cảnh báo mất an toàn khi tự ý vào cao tốc đang thi công

Tại các công trình thi công đường cao tốc đang xuất hiện tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến để lưu thông, tập thể dục, tụ tập, thả diều, đạp xe, livestream... Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà đang làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án đang “chạy nước rút.”

Ghi nhận tại công trình cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, tình trạng người và phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào công trường đang đặt ra nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến.

Nhiều người dân, lái xe cố tình điều khiển phương tiện vào tuyến cao tốc đang thi công để lưu thông. Thậm chí, có trường hợp đi bộ tập thể dục, tụ tập, thả diều, đạp xe, livestream... ngay trong phạm vi công trường.

Trong khi đó, đây vẫn là khu vực đang tổ chức thi công với hàng trăm thiết bị, máy móc tải trọng lớn như xe lu, xe tải, máy xúc... hoạt động liên tục.

Các phương tiện thường xuyên di chuyển, quay đầu, trong khi tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế, có nhiều điểm mù nên rất khó phát hiện người và phương tiện dân sự bất ngờ xuất hiện.

Nguy cơ tai nạn càng lớn khi điều kiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chưa bảo đảm cho việc lưu thông. Một số đoạn vẫn trong quá trình đào đắp, có đất đá, hố sâu, dốc tạm..., tiềm ẩn nguy cơ lật xe, mất lái đối với các phương tiện cá nhân tự ý đi vào công trường.

Về phía doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng đã nhiều lần có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường đề nghị phối hợp tuyên truyền nhưng tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công vẫn diễn ra-ông Lương Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho biết và nhấn mạnh: “Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của chính người dân mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người lao động và thiết bị trên công trường, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.”

Hiện Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng có văn bản chính thức gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiến nghị tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào công trường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang thi công thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, tại cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh cũng xuất hiện tình trạng người dân, phương tiện tự ý đi vào công trường đang thi công. Trong khi trên công trường, hàng trăm thiết bị, máy móc tải trọng lớn hoạt động liên tục, thường xuyên di chuyển, quay đầu. Nhiều vị trí còn đất đá, hố sâu, dốc tạm, các mảng bê tông chênh lệch cao độ do đang đào đắp, mở rộng.

Việc phương tiện không thuộc công trường xuất hiện bất ngờ có thể dẫn đến lật xe, mất lái, va chạm; đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến người lao động, thiết bị, vệ sinh môi trường và làm gián đoạn thi công.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, an toàn cho người lao động và thiết bị trên công trường, duy trì tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản yêu cầu siết chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi công trình đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, nghiệm thu, tổ chức giao thông.

Văn bản nêu rõ: “Nghiêm cấm người và các phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào, lưu thông trên các đoạn tuyến cao tốc đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào khai thác, sử dụng.”

Đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào và lưu thông trong phạm vi công trường.

Khi phát hiện người hoặc phương tiện không có nhiệm vụ đi vào tuyến, lực lượng làm nhiệm vụ phải kịp thời ngăn chặn, hướng dẫn ra khỏi công trường; trường hợp cố tình vi phạm hoặc gây mất an toàn phải phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đại diện Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng khuyến cáo, trong thời gian tuyến cao tốc chưa được nghiệm thu, bàn giao và cho phép khai thác, người dân cần tuyệt đối tuân thủ biển cấm, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ; không tự ý đi bộ, điều khiển phương tiện, tụ tập hoặc thực hiện các hoạt động trong phạm vi công trường.

Sự chấp hành của người dân là điều kiện quan trọng để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công và góp phần đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Hiện các nhà thầu, đơn vị tư vấn đang tiếp tục tổ chức giao thông trong công trường khoa học, an toàn, phù hợp phương án thi công; điều tiết việc di chuyển của máy móc, phương tiện và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, cảnh báo, rào chắn tại khu vực đang thi công.

Doanh nghiệp dự án rà soát toàn bộ vị trí người và phương tiện có thể đi vào tuyến, nhất là các nút giao, đường ngang, đường dân sinh, đường công vụ, đầu tuyến, cuối tuyến và điểm kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu; bố trí đầy đủ, chắc chắn hàng rào, rào chắn, barie, biển báo, biển cấm, đèn và thiết bị cảnh báo.

Tại các vị trí ra, vào tuyến và khu vực có nguy cơ cao tăng cường lực lượng kiểm soát, trường hợp cần thiết tổ chức trực 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế thiết bị hư hỏng, thất lạc, bị tháo dỡ.

Từ đó siết chặt kiểm soát, bảo đảm chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi công trình đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, nghiệm thu, tổ chức giao thông./.

Người dân tự ý, cố tình đi vào công trường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng vẫn đang trong quá trình thi công nhưng nhiều người dân đã tự ý, cố tình đi vào công trường đang đặt ra nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông trên tuyến.

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