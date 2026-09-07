Đề xuất tuyến đường sắt đô thị đi ngầm qua phía Nam hồ Hoàn Kiếm

Hai tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 2A được cập nhật, bổ sung trong phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Cụ thể, tuyến số 2 có ga ngầm C9; tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông.Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh khoảng 32,51 ha, thuộc địa giới hành chính phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Khu vực có phía Bắc giáp phố Cầu Gỗ; phía Tây trùng chỉ giới phố Hàng Trống; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phố Trần Quang Khải.

Các nội dung trên nằm trong hồ sơ đang được thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến, chưa phải phương án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Theo hồ sơ, phương án điều chỉnh cập nhật hướng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, cùng vị trí ga ngầm C9. Không gian đi bộ trong khu vực nghiên cứu được định hướng kết nối với nhà ga.

Hồ sơ cũng cập nhật phương án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) phía Đông hồ Hoàn Kiếm và ga C9; đồng thời nghiên cứu bố trí cảnh quan phù hợp với không gian chung của khu vực.

Tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và vườn hoa Lý Thái Tổ, phương án đề xuất nghiên cứu hệ thống hầm chung bốn tầng, kết hợp các chức năng giao thông, đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các chức năng công cộng, dịch vụ phù hợp.

Hệ thống này đồng thời được nghiên cứu kết nối với ga C9. Theo định hướng quy hoạch không gian ngầm, các công trình dưới mặt đất được tổ chức tại những khu vực trọng điểm, gắn với công trình công cộng, quảng trường, công viên và các đầu mối giao thông.

Mục tiêu là tăng cường kết nối giữa không gian trên mặt đất và không gian ngầm. Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung tuyến đường sắt đô thị số 2A theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo cách ký hiệu trong hồ sơ đang lấy ý kiến, tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông.Hướng tuyến này đi qua khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều công trình lịch sử, văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, hồ sơ chưa xác định cụ thể vị trí nhà ga của tuyến số 2A trong phạm vi nghiên cứu.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và cụm không gian văn hóa- nghệ thuật phía Nam, phương án quy hoạch đồng thời nghiên cứu tổ chức bốn tầng hầm gắn với các công trình văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng.

Các tuyến đi bộ ngầm được đề xuất để tăng cường kết nối giữa khu vực Tràng Tiền, Nhà hát Lớn và những không gian lân cận.Đây là định hướng tổ chức không gian ngầm trong khu vực, chưa có cơ sở xác định hệ thống bốn tầng hầm tại Nhà hát Lớn sẽ kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị số 2A hoặc bố trí một nhà ga của tuyến tại đây.

Hồ sơ nêu rõ hướng tuyến và vị trí chính xác của các nhà ga sẽ được xác định theo dự án riêng, sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Vì vậy, những nội dung đang lấy ý kiến mới xác lập định hướng về mạng lưới, không thay thế các bước lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

Đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm và các quảng trường trung tâm, không gian ngầm được nghiên cứu theo hướng hỗ trợ hệ thống không gian công cộng và giao thông đi bộ trên mặt đất, bảo đảm kết nối với các khu vực chức năng xung quanh.

Phạm vi và giải pháp xây dựng phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ mặt nước, cảnh quan và các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc./.

Hà Nội: Người dân được trực tiếp góp ý quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng Việc lấy ý kiến rộng rãi thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ, công khai, minh bạch của thành phố, phát huy quyền làm chủ của dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

​