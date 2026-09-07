Hà Nội: Người dân được trực tiếp góp ý quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ngày 7/9, các xã, phường trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đã chủ động triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, nhằm bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đồng bộ, chu đáo, đúng theo quy định.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các điểm bố trí niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở ủy ban nhân dân, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các điểm sinh hoạt cộng đồng, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ người dân góp ý kiến được thuận lợi, đồng thời hạ tầng công nghệ thông tin để đăng tải hồ sơ, Phiếu ý kiến điện tử trên cổng/trang thông tin điện tử, các nền tảng số, mạng xã hội chính thức của địa phương cũng được chuẩn bị sẵn sàng; cùng với đó phân công rõ lực lượng, cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp phiếu xin ý kiến hằng ngày.

Ngoài ra, các xã, phường cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian lấy ý kiến, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng việc lấy ý kiến để đăng tải thông tin sai sự thật, kích động, gây mất an ninh trật tự. Có thể thấy, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ, công khai, minh bạch của thành phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Điển hình như phường Phú Thượng là một trong 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch, thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường Phú Thượng đã tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ và lấy ý kiến nhân dân tại 5 địa điểm, gồm Nhà văn hóa phường tại số 15 phố Phú Gia; Nhà sinh hoạt Nhật Tảo 1 tại số 1 phố Nhật Tảo; Nhà sinh hoạt Phú Gia 1 tại số 24 ngõ 343 An Dương Vương; Nhà sinh hoạt Phú Xá 2 tại ngõ 16 đường An Dương Vương và Nhà sinh hoạt Nam Thăng Long số 4 tại Khu D Nam Thăng Long.

Các điểm được bố trí tại nhiều khu dân cư để người dân thuận tiện nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ và trực tiếp ghi phiếu góp ý. Bên cạnh hình thức trực tiếp, người dân có thể tiếp cận hồ sơ và gửi ý kiến qua môi trường điện tử.

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng Hoàng Mạnh Khương cho biết qua hồ sơ công khai, người dân có thể tìm hiểu tổng thể nội dung Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và những định hướng liên quan đến địa bàn phường Phú Thượng để tham gia góp ý. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9 đến 26/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn cho biết việc lấy ý kiến nhằm phát huy quyền tham gia của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội; đồng thời bảo đảm quá trình nghiên cứu, hoàn thiện đồ án được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không chỉ tuyên truyền về nội dung quy hoạch mà còn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tiếp nhận những vấn đề người dân quan tâm.

Có mặt tại điểm bố trí niêm yết thông tin quy hoạch tại Nhà sinh hoạt Nam Thăng Long số 4 tại Khu D Nam Thăng Long (phường Phú Thượng), anh Đỗ Thanh Bình chia sẻ việc Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vấn đề quan trọng, có liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển không gian, hạ tầng, cảnh quan và đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua việc tuyên truyền của cán bộ phường, người dân đã nắm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian, địa điểm và hình thức lấy ý kiến, đồng thời mong rằng các ý kiến chính đáng của nhân dân sẽ được tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, nhất là những vấn đề người dân quan tâm, còn băn khoăn.

Tương tự, không chỉ trên địa bàn các phường đang khẩn trương chủ động triển khai kế hoạch lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng mà tại các xã ngoại thành cũng đang tích cực triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Đơn cử như Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh bố trí 4 điểm lấy ý kiến tại Nhà văn hóa các thôn Hải Bối, Cổ Điển, Yên Hà và Ngọc Giang. Việc lấy ý kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai dự án đúng quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh Nguyễn Quang Đặng, phạm vi điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn xã liên quan đến 3 thôn có khu dân cư. Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua địa bàn xã với quy mô khoảng 77ha, sẽ có tác động đến một số hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, di dời theo quy định. Trong đó, một phần diện tích các thôn Yên Hà và Hải Bối nằm trong hành lang thoát lũ; thôn Ngọc Giang nằm ngoài vùng thoát lũ, thuộc khu vực chỉnh trang. Để triển khai nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh đã thành lập 4 tổ công tác, đồng thời triệu tập lãnh đạo các thôn để quán triệt nhiệm vụ và tổ chức lấy ý kiến.

Ông Nguyễn Quang Đặng cho biết cùng với việc công khai hồ sơ quy hoạch, xã đặc biệt chú trọng tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về các chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư và những nội dung tác động trực tiếp đến người dân theo đúng quy định. Trong đợt này, xã tập trung để người dân góp ý vào nội dung quy hoạch. Tại tất cả các điểm đều bố trí phiếu lấy ý kiến, cử lực lượng chức năng trực hỗ trợ.

Sau khi người dân ghi trực tiếp các ý kiến, kiến nghị, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổng hợp đầy đủ. Những nội dung thuộc thẩm quyền xã sẽ giải đáp trực tiếp, còn các nội dung vượt thẩm quyền xã sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và phản hồi tới người dân ngay khi có thông tin chính thức.

Liên quan đến Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25/9 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì (điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố) và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương, hiện các xã, phường đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền, thiết bị và thông tin rộng rãi về hội nghị tới cộng đồng dân cư có liên quan, tạo điều kiện để người dân tham gia, phản ánh ý kiến; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong việc niêm yết, công khai hồ sơ, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của nhân dân./.

Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cụ thể tầm nhìn 100 năm Việc lấy ý kiến là bước tiếp theo trong quá trình cụ thể hóa định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo.