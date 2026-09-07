Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Dự kiến bố trí 6 khu đô thị tái định cư

Ngày 7/9, liên quan đến việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, được áp dụng mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần so với mức quy định đối với các trường hợp đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có đủ điều kiện về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân sau khi đã bố trí tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã xem xét thêm các chính sách (nếu cần thiết) trên nguyên tắc phù hợp với các quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, di dời, tháo dỡ tài sản; công bố, công khai đầy đủ các quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nhân dân biết, đồng thuận.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án và chỉ thực hiện di dời giải phóng mặt bằng các hộ dân khi đã bố trí nơi ở mới.

Đồng thời, để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và các hạng mục thuộc dự án, thành phố tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay đối với các khu vực là đất công, đất nông nghiệp và các khu vực đủ điều kiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định (kể cả các trường hợp người dân tự nguyện di dời ngay).

Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở rà soát của các sở, ngành, ý kiến của các xã, phường có liên quan, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được bố trí tại khu vực cùng địa bàn xã, phường hoặc khu vực lân cận với quy mô dự kiến khoảng 265ha tại các xã Mê Linh: 72ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh: 30ha; xã Bát Tràng 35ha; xã Ô Diên: 11ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc: 12ha; Phường Yên Sở: 10ha; xã Nam Phù: 72ha; xã Hồng Vân: 23ha.

Đối với các xã, phường gồm: Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, không có quỹ đất tái định cư phía bên trong đê cho người dân, khi bố trí tái định cư dự kiến sắp xếp vào khu đô thị đa mục tiêu, khu định cư tập trung của thành phố. Đây đồng thời là quỹ bổ sung chung của dự án, phục vụ các địa bàn khác khi quỹ tái định cư tại chỗ hoặc lân cận không đáp ứng đủ nhu cầu, đồng thời tạo thêm lựa chọn về loại hình tái định cư cho người dân.

Các khu đô thị dự kiến gồm: Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm-Đông Anh (với quy mô khoảng 736,84ha tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh), phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và chung cư, dự kiến bố trí khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và khoảng 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Dự kiến chậm nhất quý 2/2027 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư thấp tầng.

Dự kiến chậm nhất quý 4/2029 bàn giao các công trình nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội cao tầng; hoàn thành toàn bộ dự án năm 2030), bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng, xã Đông Anh và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City, với quy mô khoảng 474ha tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc): Phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và chung cư, dự kiến bố trí khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và khoảng 5.000-10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, dự kiến chậm nhất quý 2/2028 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư, hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng vào năm 2030, bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận.

Phối cảnh Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 169,5 ha), dự kiến bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội; dự kiến hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý 1/2030, bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (với quy mô khoảng 270,68 ha), dự kiến bố trí khoảng 10.500 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030; bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Long Biên-Bồ Đề (với quy mô khoảng 201ha), dự kiến bố trí khoảng 25.000 căn hộ chung cư; hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý 1/2030 bố trí tái định cho người dân thuộc các khu vực các phường Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 101ha), dự kiến khoảng 2012.500 căn hộ chung cư; dự kiến hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý I/2030), bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận./.

Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Các đồ án quy hoạch chi tiết Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được hoàn thiện và sẽ công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.