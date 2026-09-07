Vụ cháy khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu 26 người, 3 ca ngộ độc CO nặng

Liên quan đến vụ cháy khách sạn làm 2 người tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh, trưa 7/9, Bệnh viện Thống Nhất đang điều trị 6 bệnh nhân liên quan vụ cháy khách sạn T.D ở phường Tân Sơn Nhì.

Trong đó, một bệnh nhân nam sinh năm 2006 bị ngộ độc khí CO mức độ nặng, đang được hỗ trợ hô hấp bằng HFNC và theo dõi sát do có nguy cơ phải đặt nội khí quản.

Một bệnh nhân nam sinh năm 1962 cũng bị ngộ độc khí CO mức độ nặng do ngạt khói; đồng thời bị bỏng bàn tay hai bên độ 2. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.

Bốn bệnh nhân nữ sinh các năm 1948, 1988, 1990 và 2007 đều được điều trị, theo dõi với các biểu hiện liên quan đến ngộ độc khí CO. Hiện các bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt; tình trạng khó thở đã thuyên giảm, một số trường hợp còn ho khan và đau họng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận bé trai L.T.Đ.B, sinh năm 2024 trong tình trạng ngạt khói. Bé được đưa vào viện lúc 6 giờ 30 phút, sau khi cùng cha di chuyển từ tầng 4 lên tầng thượng để tránh khói lửa.

Tại bệnh viện, bé được thở oxy qua mask có túi dự trữ, điều trị và theo dõi. Hiện bé tỉnh, SpO2 đạt 98%, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. X-quang ngực ghi nhận xẹp phổi tiểu phân thùy đáy phổi trái, chỉ số COHb ở mức 0,5%.

Trước đó, khoảng 5 giờ 9 phút sáng 7/9, lửa bùng lên tại khách sạn T.D, đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Khách sạn có quy mô một trệt, một lửng, bốn lầu và sân thượng, gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 và 14 cùng 7 xe chữa cháy, 48 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận công trình qua cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công và mái nhà để tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến 5 giờ 17 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 12m2. Cảnh sát đã hướng dẫn, đưa 26 người thoát ra ngoài an toàn, bảo vệ được 491m2 diện tích khách sạn và nhà dân lân cận; đồng thời cứu được nhiều xe máy.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo khi xảy ra cháy, người dân tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn; cần nhanh chóng dùng mặt nạ phòng độc hoặc khăn ướt che mặt và di chuyển ra ngoài theo lối cầu thang bộ./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy kiốt bán rau khiến một người tử vong Khi xảy ra cháy, người con gái đã kịp kéo mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng, người cha bị mắc kẹt bên trong kiốt đang bốc cháy dữ dội và tử vong sau đó.