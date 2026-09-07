Đội Quy tập 192 xuất quân sang Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

Mùa khô 2026-2027, Đội 192 được biên chế 50 cán bộ, nhân viên, chia thành 2 bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại Lào và trong nước.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên.

Đơn vị kiểm tra, bảo đảm hệ số kỹ thuật đối với phương tiện, máy móc; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ quy tập, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm phục vụ nhiệm vụ.

Đặc biệt, phục vụ công tác dân vận tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ, Đội 192 đã vận động, quyên góp 20 danh mục thuốc các loại và 720 bộ quần áo đã qua sử dụng để trao tặng người dân Lào.

So với các mùa khô trước, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Lào mùa khô 2026-2027 dài hơn, bắt đầu sớm hơn một tháng và kết thúc muộn hơn hai tháng.

Đến nay, Đội 192 đã phối hợp với phía bạn thu thập được 7 thông tin về mộ liệt sỹ để tổ chức tìm kiếm, quy tập. 100% cán bộ, nhân viên trong Đội an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mùa khô năm nay, cả nước đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Các cán bộ, nhân viên Đội 192 nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ khoa học, hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào, Đội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Salavan, Sekong; tôn trọng phong tục, tập quán, pháp luật của nước bạn; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân và dân vận, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tặng Bằng khen cho tập thể Đội 192 và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ngành cũng trao tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội 192 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ./.

Phú Thọ hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1 phục vụ giám định ADN Sau gần 5 tháng triển khai, từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu 4.694 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 128 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.