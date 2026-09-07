Gia Lai: Khẩn trương đưa dân vùng thiên tai về khu tái định cư trước mùa mưa lũ

Những ngày này, không khí tháo dỡ và dựng nhà trên công trường khu tái định cư và khu dân cư Bôn Jứ, xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đâu đâu cũng nhộn nhịp, hăng hái và đầy quyết tâm.

Mục tiêu là hoàn thành việc di dời 207 hộ dân vùng thiên tai Bôn Jứ về khu tái định cư mới trước cao điểm mùa mưa lũ.

Hạ tầng Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul được quy hoạch trên diện tích gần 22ha tại thôn Bôn Tơ Khế, nay đã cơ bản hoàn thiện sẵn sàng đón các hộ dân về ở.

Đến nơi ở mới, các hộ dân được bố trí đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cùng các chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ di dời nhà ở cho các hộ dân, ngoài nỗ lực của hệ thống chính quyền xã Ia Tul, còn có sự chung tay giúp sức của hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tham gia tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa và tài sản.

Lực lượng quân đội giúp dân vùng thiên tai xã Ia Tul tháo dỡ nhà tại khu dân cư Bôn Jứ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Lực lượng quân đội được chia thành 2 nhóm, một nhóm hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ và nhóm còn lại tham gia dựng nhà, xây các công trình phụ như nhà vệ sinh, cổng, ngõ và hàng rào tại khu tái định cư mới. Nhờ đó, đến thời điểm này, đã có 32 căn nhà được dựng mới, 30 căn đã được tháo dỡ, sẵn sàng vận chuyển lên dựng trên nơi ở mới.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Sáu, Trợ lý Ban Chính trị Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, lực lượng của đơn vị đang tham gia giúp bà con dỡ gỗ dựng nhà, đấu nối ống nước và đào hệ thống thoát nước cho công trình phụ tại khu tái định cư.

“Bà con ở đây rất khó khăn nên các chiến sỹ rất chia sẻ và nỗ lực phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ. Việc giúp dân vùng khó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của người lính với mong muốn bà con có được cuộc sống an toàn hơn," Thiếu tá Nguyễn Công Sáu chia sẻ thêm.

Lực lượng bộ đội giúp dân vùng thiên tai xã Ia Tul tháo dỡ nhà. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Là một trong những hộ dân vừa dựng xong khung nhà, ông Nay Hao, Buôn Jứ cho biết: "Ngày xưa ở dưới kia khổ lắm, năm 2009, nhà mình bị lũ cuốn trôi 10 con bò, đến năm 2025 lụt ngập hết mấy chục tấn lúa và bắp. Về đây mình mừng lắm vì có mặt bằng, điện, nước, giao thông thuận tiện không còn phải thấp thỏm lo sợ lũ dâng. Mình cũng rất cám ơn các anh bộ đội đã giúp dựng nhà, đào mương thoát nước, nói chung nhờ gì là họ giúp ngay."

Để thực hiện quyết tâm, xã Ia Tul đã phát động Chiến dịch Quang Trung-100 ngày đêm, với tinh thần: xung kích-thần tốc-kỷ cương-trách nhiệm, huy động toàn thể hệ thống chính trị, đảng viên phải hoàn thành mục tiêu với phương châm “4 bám”: bám dân, bám việc, bám địa bàn và bám tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tul Phạm Văn Đức cho biết nhiều năm qua, bà con phải sống trong khu vực nóng về nguy cơ sạt lở, ngập lụt và thiên tai. Mỗi mùa mưa đến là thêm một nỗi lo, lo nước dâng, lo nhà cửa hư hỏng, lo cho cha mẹ, con cái và người thân. Vì vậy, dự án bố trí, ổn định dân cư không chỉ là một công trình xây dựng mà là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược giúp xây dựng sự bình yên, an toàn và tương lai ổn định cho người dân.

Việc quyết tâm sớm di dời 207 hộ dân vùng thiên tai Bôn Jứ không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con khi mùa mưa lũ đến, mà còn là giải pháp cấp thiết giúp bà con có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và chăm lo cho tương lai cho con cháu./.

Gia Lai sớm di dời người dân khỏi vùng thiên tai trước mùa mưa bão Cùng với sự tham gia tích cực của lực lượng quân đội, doanh nghiệp và cộng đồng đang giúp xã Ia Tul tiến gần mục tiêu hoàn thành việc di dời người dân trước mùa mưa bão năm 2026.