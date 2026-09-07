Hà Nội nghiên cứu tuyến đi bộ ngầm kết nối Nhà hát Lớn với không gian lân cận

Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội được nghiên cứu tổ chức bốn tầng hầm, kết hợp các tuyến đi bộ ngầm nhằm tăng cường kết nối với phố Tràng Tiền và những không gian văn hóa, nghệ thuật lân cận.

Đây là nội dung trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, đang được thành phố Hà Nội lấy ý kiến.

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh khoảng 32,51ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Khu vực có phía Bắc giáp phố Cầu Gỗ; phía Tây trùng chỉ giới phố Hàng Trống; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phố Trần Quang Khải.

Theo hồ sơ, hệ thống không gian ngầm được nghiên cứu tại các khu vực trọng điểm, gắn với công trình công cộng, quảng trường, công viên và đầu mối giao thông, qua đó tăng cường kết nối giữa không gian trên mặt đất và dưới lòng đất.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và cụm không gian văn hóa-nghệ thuật phía Nam, phương án đề xuất tổ chức bốn tầng hầm gắn với các công trình văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng. Các tuyến đi bộ ngầm được nghiên cứu để kết nối khu vực Tràng Tiền, Nhà hát Lớn và các không gian lân cận.

Hồ sơ trình chiếu còn minh họa phương án mở rộng không gian Nhà hát Lớn, bố trí sân khấu ngoài trời và các công trình văn hóa phục vụ người dân; trong đó, ô đất B4.13 được định hướng nghiên cứu xây dựng khu vực mở rộng Nhà hát Lớn, sân khấu ngoài trời và các công trình văn hóa.

Đây mới là phương án nghiên cứu trong hồ sơ đang lấy ý kiến, chưa phải dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Hồ sơ chưa xác định cụ thể điểm đầu, điểm cuối, chiều dài hay hướng tuyến của từng đường đi bộ ngầm.

Một định hướng đáng chú ý trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, là tăng cường kết nối từ lõi đô thị tới không gian ven sông. Hồ sơ đánh giá khu vực hiện còn thiếu sự kết nối xuyên suốt theo chiều dọc và chiều ngang sông; chưa tạo được liên hệ thuận tiện từ trung tâm đô thị tới không gian ven sông Hồng.

Khu vực từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì được định hướng là phân đoạn trung tâm của phân khu đô thị sông Hồng, phát triển các chức năng công cộng, văn hóa, thương mại, dịch vụ và cảnh quan; đồng thời tái thiết đô thị theo hướng hướng ra dòng sông. Tuy nhiên, các tài liệu đang lấy ý kiến chưa thể hiện một tuyến đi bộ ngầm riêng biệt, chạy trực tiếp từ Nhà hát Lớn đến công viên ven sông Hồng.

Vì vậy, tuyến đi bộ ngầm quanh Nhà hát Lớn và định hướng tăng kết nối từ lõi đô thị tới sông Hồng hiện tại cần được hiểu là hai nội dung có liên quan trong tổ chức không gian, chưa phải một hướng tuyến liên tục đã được xác lập.

Đáng chú ý, hồ sơ còn nghiên cứu một hệ thống hầm chung bốn tầng tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, gồm khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và vườn hoa Lý Thái Tổ. Không gian này dự kiến kết hợp các chức năng giao thông, đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, công cộng và dịch vụ phù hợp; đồng thời nghiên cứu kết nối với ga đường sắt đô thị C9.

Đây là khu vực nghiên cứu khác với hệ thống bốn tầng hầm tại Nhà hát Lớn. Việc phân biệt rõ hai phương án sẽ tránh cách hiểu rằng toàn bộ không gian ngầm phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được xác định thành một hệ thống liên hoàn.

Theo hồ sơ, việc nghiên cứu không gian ngầm phải hỗ trợ hệ thống không gian công cộng và giao thông đi bộ trên mặt đất, đồng thời kiểm soát chặt phạm vi, giải pháp xây dựng để bảo vệ mặt nước, cảnh quan và các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Sau khi lấy ý kiến, các phương án sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện theo trình tự thẩm định, phê duyệt. Chỉ khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền chấp thuận, quy mô cũng như hướng tuyến của hệ thống đi bộ ngầm mới có thể được xác định chính thức./.

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