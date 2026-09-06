Độc đáo Ngày hội "Mùa vàng Tả Lèng" lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu

Khi những thửa ruộng bậc thang khoác lên mình sắc vàng óng ả cũng là lúc bản Tả Lèng, xã Tả Lèng, Lai Châu trở nên rộn ràng hơn.

Giữa không gian núi rừng Tây Bắc, Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” lần đầu được tổ chức đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc sắc về mùa gặt, văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Sáng 6/9, từ những con đường dẫn vào bản Tả Lèng, từng nhóm du khách tìm về trong tiết trời thu dịu mát. Trên những sườn núi, ruộng bậc thang đang vào độ chín rộ, nối tiếp nhau uốn lượn theo địa hình, tạo thành những mảng màu vàng xanh đan xen giữa núi rừng.

Ruộng bậc thang Tả Lèng, xã Tả Lèng, Lai Châu vào mùa lúa chín đẹp như bức tranh vẽ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ruộng bậc thang Tả Lèng đẹp như tranh vẽ, màu vàng của lúa trải dài trên các sườn núi. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để khám phá vẻ đẹp của vùng đất này, khi hương lúa mới hòa cùng gió núi, tiếng cười nói của người dân và không khí náo nức của ngày hội.

Ngay từ sáng sớm, những thiếu nữ Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ đã có mặt tại không gian lễ hội. Sắc váy áo nổi bật giữa màu vàng của đồng ruộng tạo nên một bức tranh sinh động, thu hút sự chú ý của du khách. Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa mùa vàng, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm do địa phương tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Hân, một du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ ruộng bậc thang ở Tả Lèng trải rộng bên những dãy núi cao, tạo cảnh quan rất đẹp. Nếu được đầu tư bài bản, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của Lai Châu.

“Sau khi đi chợ phiên San Thàng, du khách có thể đến Tả Lèng tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống giữa ruộng bậc thang. Tôi nghĩ đây sẽ là một hành trình rất thú vị,” chị Hân bày tỏ.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, điểm nhấn của Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” là những hoạt động gắn với đời sống sản xuất và văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.

Lễ cúng cơm mới được tổ chức trang trọng là một trong những nghi lễ quan trọng của ngày hội. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với đất trời, tổ tiên và cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm, đủ đầy. Nghi lễ cũng góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong không khí ngày mùa, các phần thi gặt lúa, đập lúa thủ công diễn ra sôi nổi. Những công việc vốn quen thuộc với người dân vùng cao được tái hiện ngay trên cánh đồng đang rộ mùa lúa chín, giúp du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm một phần cuộc sống lao động của đồng bào Mông.

Anh Thào A Chư, người dân bản Tả Lèng bày tỏ niềm tự hào khi quê hương có những thửa ruộng bậc thang đẹp. Anh mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.

Bên cạnh các hoạt động gắn với mùa gặt, ngày hội còn có chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, tham quan, trải nghiệm ruộng bậc thang và check-in giữa không gian mùa vàng. Qua đó, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn có dịp tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán, đời sống và văn hóa của đồng bào Mông.

Ông Phong Vĩnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Lèng cho biết thông qua ngày hội, xã mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Tả Lèng đến đông đảo du khách, đồng thời từng bước khai thác tiềm năng du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thầy cúng thực hiện nghi thức trong Lễ cúng cơm mới tại lễ hội. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày hội được tổ chức trong mùa lúa chín không chỉ tạo thêm một điểm nhấn cho du lịch Lai Châu mà còn mở ra hướng đi mới trong việc khai thác giá trị cảnh quan và văn hóa bản địa. Nếu được đầu tư đồng bộ, những thửa ruộng bậc thang, không gian bản làng, lễ hội truyền thống và đời sống thường ngày của người Mông có thể trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong cái nắng vàng phủ xuống những sườn núi, giữa sắc vàng của lúa chín, những mái nhà, con đường và trang phục truyền thống của đồng bào Mông tạo nên một bức tranh vùng cao đầy sức sống.

Tả Lèng hôm nay không chỉ có một mùa vàng để ngắm. Nơi đây còn có hương lúa, có văn hóa, có con người và những câu chuyện về cuộc sống nơi non cao. Đó cũng chính là những giá trị có thể tạo nên sức hút riêng cho một điểm đến đang từng bước được đánh thức trên bản đồ du lịch Lai Châu./.

Ngày hội Mùa vàng Tả Lèng ở Lai Châu Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng-Hương lúa giữa non cao” được tổ chức ngày 6/9 mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đặc sắc về mùa gặt, văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

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