Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Sáng 6/9 (tức ngày 25/7 âm lịch), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du lần thứ 15 năm 2026.

Từ 5 giờ sáng, khắp các tuyến đường trung tâm phường Phan Thiết trở nên rộn ràng, sôi động bởi đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du với sự tham gia của hơn 1.800 người đến từ các Hội quán người Hoa tại khu vực Phan Thiết.

Bắt đầu xuất phát từ Quan Đế Miếu, đoàn người đi bộ diễu hành qua các con đường có đông người Hoa sinh sống, buôn bán như: Trần Phú-Lý Thường Kiệt-Trưng Trắc-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Tri Phương…

Đoàn người vừa diễu hành vừa biểu diễn các tiết mục văn nghệ trên đường phố. Mỗi hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình như: múa cung đình, múa quạt, thiếu nhi gánh hoa, kết hợp với múa lân-sư-rồng, biểu diễn võ thuật...

Sắc màu lễ hội càng trở nên sinh động khi nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa được hóa trang, tái hiện và diễu hành trên đường phố.

Đoàn người vừa diễu hành vừa biểu diễn các tiết mục văn nghệ, biểu diễn lân sư rồng tạo nên lễ hội đường phố sôi động. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Người dân, du khách đứng dọc hai bên đường hào hứng theo dõi, chụp ảnh, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi giữa đoàn biểu diễn và cộng đồng. Đặc biệt, điểm thu hút người dân là phần biểu diễn của rồng xanh bằng vải, dài 49 mét, từng được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, vào những năm chẵn. Năm nay, lễ hội được tổ chức bài bản, chu đáo và quy mô. Các hội quán đã tập luyện, chuẩn bị từ vài tháng trước, dàn dựng thêm nhiều tiết mục mới, đẹp mắt, công phu để trình diễn.

Để lễ hội diễn ra an toàn, Công an phường Phan Thiết phối hợp với các lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường hướng về khu vực lễ hội, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế ùn tắc giao thông.

Lễ hội diễn ra từ ngày 4-6/9, do Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị tổ chức; với nhiều hoạt động ở cả phần lễ và hội như: Lễ thỉnh Thánh Mẫu, Lễ thỉnh kinh, Lễ yết Quan Thánh và cúng bái các vị tiền hiền; Lễ ra mắt Ông; Lễ phóng sanh theo nghi thức; Thả thuyền tại Cảng cá Phan Thiết...

Theo ông Trần Chấn Khôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Lễ hội, đây là lễ hội truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết, nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức Quan Thánh Đế Quân và gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng.

Các nhân vật hóa trang trong lễ hội giao lưu với người dân địa phương và du khách. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Lễ hội cũng gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tri ân các bậc tiền hiền và cầu mong cuộc sống, việc làm ăn của người dân thuận lợi, bình an.

Ngày nay lễ hội này không còn là tín ngưỡng riêng của người Hoa ở Phan Thiết mà đã trở thành ngày hội của du khách và người dân địa phương. Đây là một trong các lễ hội được địa phương chọn để phục vụ phát triển du lịch, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Phan Thiết./.

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