Huế: Tưng bừng khai mạc Ngày hội quảng diễn Lân-Sư-Rồng

Tối 4/10, tại Nghênh Lương Đình (phường Phú Xuân, thành phố Huế), Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức khai mạc Chương trình “Ngày hội quảng diễn Lân -Sư-Rồng và treo, rước đèn Trung Thu 2025.”

Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025, nhằm giới thiệu các hoạt động đặc sắc, trải nghiệm văn hóa truyền thống Huế đến với người dân và khách du lịch.

"Ngày hội quảng diễn Lân-Sư-Rồng và treo, rước đèn Trung thu 2025" có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại Nghênh Lương Đình, Công viên Trịnh Công Sơn, Phố cổ Gia Hội và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế.

Trong ngày hội, người dân và du khách được tham gia treo đèn lồng trang trí, giới thiệu và trải nghiệm làm lồng đèn truyền thống Huế với Nghệ nhân Phan Thị Tuyết Trinh, tham quan triển lãm mẫu Lân truyền thống, thưởng thức các màn múa Lân đặc sắc của các đoàn Lân tiêu biểu trên địa bàn thành phố như Bạch Ngọc Đường, Võ Lâm Hưng Sơn, Võ Lâm Thiên Long, Bạch Hỏa...

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình quảng diễn Lân-Sư-Rồng và rước đèn trung thu diễn ra dọc các tuyến đường từ Nghênh Lương Đình đến công viên Trịnh Công Sơn với sự tham gia của gần 500 em học sinh đến từ các điểm trường ở phường Phú Xuân, các nghệ sỹ đến từ Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế và các đoàn xích lô của Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết sự kiện không chỉ tạo niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn là dịp để quảng bá di sản văn hóa Huế, khởi động lại các hoạt động văn hóa, mua bán truyền thống phục vụ phát triển du lịch, khơi dậy tinh thần gắn kết cộng đồng, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến thân thiện và giàu bản sắc./.

