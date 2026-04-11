Rộn ràng nhịp trống, uyển chuyển bước nhảy Lân Sư Rồng tại Lâm Viên

Những ngày qua, Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) với sức chứa 30.000 người đã không còn chỗ trống trên khán đài. Tiếng trống hội dồn dập, những bước nhảy uyển chuyển trên hệ thống cọc cao, ánh sáng rực rỡ từ màn múa rồng dạ quang… tại Giải Vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 đã biến phố núi trở thành tâm điểm của hàng triệu ánh nhìn - không chỉ tại sân đấu, mà còn trên toàn bộ các nền tảng số.

Màn trình diễn của các đội Lân Sư Rồng kéo dài từ ngày 8 đến 10/4, trải qua 8 nội dung: Múa lân truyền thống, Múa rồng truyền thống, Dạ quang, Tự chọn, Tốc độ, Lân địa bửu và Lân lên mai hoa thung nam-nữ.

Theo ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, năm nay giải có sự tham gia của 16 đội tuyển xuất sắc đến từ các địa phương có phong trào mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đồng Nai, đặc biệt, lần đầu tiên ghi nhận sự góp mặt của đoàn Quân khu 3, đánh dấu cột mốc lực lượng quân đội chính thức tham dự một giải lân sư rồng cấp quốc gia.

Hàng trăm vận động viên đến từ 16 đoàn Lân Sư Rồng diễu hành tại Quảng trường Lâm Viên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điều làm nên chiều sâu của màn trình diễn không chỉ là kỹ thuật, mà chính là hồn cốt văn hóa Việt Nam được tích hợp chặt chẽ vào từng bài thi. Các đội bắt buộc phải xây dựng cốt truyện gắn với cổ tích, truyền thuyết Việt Nam; sử dụng trang phục và nhạc cụ truyền thống - trống hội, phách, chiêng, đàn đá - để làm nổi bật chiều sâu bản địa.

"Rồng Việt có đặc trưng riêng biệt từ hình dáng hiền hòa, cấu trúc mềm mại, biểu trưng cho ước vọng mưa thuận gió hòa," ông Long nhấn mạnh, phân biệt rõ hình tượng rồng Việt với lân sư rồng của nhiều quốc gia khác vốn thiên về kỹ xảo thuần túy.

Hiệu ứng truyền thông của sự kiện vượt xa kỳ vọng. Chỉ trong vòng một tháng chuẩn bị và truyền thông, hình ảnh về giải đấu đã lan rộng khắp trên các nền tảng số. Những video biểu diễn, hậu trường tập luyện, câu chuyện của các đội thi đã khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng đặc biệt trong cộng đồng và được lan tỏa mạnh mẽ.

Hơn 30.000 người đổ về Quảng trường Lâm Viên mỗi tối, trong khi các buổi livestream phủ kín lịch thi đấu thu hút hàng chục nghìn lượt xem đồng thời. Hàng trăm video clip do người xem tự quay và chia sẻ đã tạo nên làn sóng lan tỏa tự nhiên trên TikTok, Facebook và YouTube - biến Đà Lạt trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng Lân Sư Rồng cả nước trong suốt những ngày diễn ra giải.

Khán giả tập trung theo dõi các màn trình diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thành công của giải năm nay mở ra tầm nhìn lớn hơn: Giải Lân Sư Rồng quốc tế dự kiến tổ chức tại Đà Lạt vào năm 2027.

Trong bối cảnh hội nhập, khi các quốc gia cạnh tranh không chỉ bằng kinh tế mà còn bằng sức mạnh mềm, Lân Sư Rồng đang nổi lên như một biểu tượng giàu tiềm năng của Việt Nam hội tụ đủ bốn yếu tố: Nghệ thuật, thể thao, truyền thống và tính cộng đồng. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà còn có thể bứt phá, vươn xa và tỏa sáng.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị - khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và trụ cột phát triển bền vững. Lân Sư Rồng, từ một môn nghệ thuật dân gian, đang trở thành minh chứng sống động cho tư duy "văn hóa dẫn đường" trong kỷ nguyên mới./.

