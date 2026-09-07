Lâm Đồng: Khẩn trương hỗ trợ thiệt hại do vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Ngày 7/9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, xử lý các kiến nghị liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong vào tháng 11/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài chính cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại về tài sản một cách kịp thời, công bằng và đúng quy định pháp luật, nhằm giúp người dân có thể sớm ổn định cuộc sống.

Sở cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức nghiên cứu, cử cán bộ nắm rõ về quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ thiệt hại về tài sản.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước trong quá trình tham gia có ý kiến đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Những hộ dân bị thiệt hại trong vụ việc vỡ hồ chứa nước cho biết: Vụ việc xảy ra từ tháng 11/2025, nhưng đến nay người dân bị thiệt hại vẫn chưa được hỗ trợ một cách kịp thời.

Do đó, người dân đề nghị chính quyền địa phương sớm làm rõ vụ việc và đẩy nhanh việc hỗ trợ, bồi thường để người dân có kinh phí khôi phục sản xuất sau thời gian dài bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 1/11/2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú bị vỡ làm một lượng nước khổng lồ ập xuống khu dân cư dưới chân núi làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha cây trồng khác tại xã Liên Hương…

Các cơ quan chức năng xác định, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp…; trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 18 ha, sâu 4,5 m và dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Qua kiểm tra thực địa, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do hai hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố; trong đó, hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48 m; hồ chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37 m.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 7/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính (sinh năm 1974), Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự./.

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai khiến một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi; làm bị thương một người và gây thiệt hại nhiều tài sản vào đêm 1/11.

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