Xử lý nghiêm các trường hợp phạm luật giao thông trong khi chở con tới trường

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc-Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Hoạt động được triển khai trong khung giờ học sinh đến trường, khi lưu lượng phương tiện qua khu vực tăng cao. Qua kiểm tra, phần lớn phụ huynh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm cho bản thân, song lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp để con em ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm; có trường hợp chở quá số người quy định.

Những lý do từ sự tắc trách

Tại tổ công tác, anh N.V.C (trú tại phường Yên Sở), điều khiển xe máy chở con gái đến trường. Anh C. đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhưng con gái ngồi phía sau không đội mũ. Anh C. cho biết, sáng cùng ngày không tìm được mũ bảo hiểm của con, lại vội đi làm nên chủ quan đưa con đến trường. Trường hợp này được tổ công tác lập biên bản xử lý theo quy định.

Tương tự, chị H.T.Q (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) bị lực lượng chức năng dừng xe khi chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm. Chị Q. cho biết bản thân có thói quen đội mũ bảo hiểm, song con không chịu đội nên chị bỏ qua vì buổi sáng phải đưa tiếp các con khác đến trường.

Đáng chú ý, tổ công tác phát hiện một phụ huynh điều khiển xe máy chở cùng lúc hai con nhỏ đang học tiểu học; cả hai cháu đều không đội mũ bảo hiểm. Người này cho rằng các con còn nhỏ, đội mũ cảm thấy khó chịu nên không ép buộc.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, những lý do như vội đưa con đi học, quên mang mũ, không tìm thấy mũ bảo hiểm hoặc chiều theo con thường được phụ huynh nêu ra khi bị kiểm tra.

Tuy nhiên, không lý do nào có thể thay thế trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ của người lớn.

Việc phụ huynh đội mũ bảo hiểm nhưng để con ngồi sau “đầu trần” cho thấy nhận thức và hành vi chưa đồng nhất. Trẻ em hình thành thói quen từ sự hướng dẫn, làm gương của cha mẹ; vì vậy, mỗi lần người lớn bỏ qua quy định, dù chỉ trên quãng đường ngắn, đều có thể tạo tâm lý xem nhẹ nguy cơ và pháp luật.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Không để cổng trường thành điểm ùn tắc

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, cùng với hành vi không đội mũ bảo hiểm, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe tùy tiện, quay đầu phương tiện hoặc di chuyển ngược chiều tại khu vực cổng trường cũng là nguyên nhân gây mất an toàn và ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, phụ huynh cần chủ động đưa con đến trường sớm, tránh tập trung vào cùng một thời điểm; chấp hành hướng dẫn của Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở, nhà trường và lực lượng bảo vệ.

Việc dừng, đỗ phải đúng nơi quy định, không chiếm dụng lòng đường, không chờ đợi quá lâu trước cổng trường và cần nhanh chóng di chuyển sau khi đón, trả học sinh.

Phụ huynh tuyệt đối không giao xe môtô, xe gắn máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Đối với học sinh, bên cạnh việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy hoặc môtô, các em cần đi đúng phần đường, làn đường; không đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định hoặc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Khi đi qua nút giao đông phương tiện, các em cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, nhường đường theo quy định, không chen lấn, vượt ẩu.

Thiếu tá Uông Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra tại các khu vực, khung giờ trọng điểm quanh cổng trường.

Thông tin về các trường hợp học sinh vi phạm sẽ được tổng hợp, gửi tới nhà trường để phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục. Việc kết nối giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình được xác định là giải pháp cần thiết để quản lý, ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra hằng ngày, nhất là vào giờ học sinh đến trường và tan học. Việc xử lý vi phạm trong những ngày đầu năm học không chỉ nhằm xử phạt mà hướng đến nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ ghế nhà trường./.

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông, làm rõ trách nhiệm người giao xe Bên cạnh xử lý vi phạm trực tiếp trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh.

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