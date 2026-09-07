Đà Nẵng: Trẻ em vùng biên thêm cơ hội học tập và trưởng thành tại những ngôi trường mới

Ở vùng biên thành phố Đà Nẵng, những ngôi trường liên cấp phổ thông dân tộc nội trú khang trang đã sáng đèn sau thời gian xây dựng.

Theo quy hoạch, việc tổ chức lại mạng lưới trường học tại các xã biên giới Đà Nẵng giúp tinh gọn 17 cơ sở giáo dục nhỏ lẻ, tập trung nguồn lực đầu tư cho 6 trường liên cấp mới.

Đây là một bước chuyển lớn đối với giáo dục vùng cao, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên địa phương.

Bởi từ những trường quy mô vài trăm học sinh, nhiều cán bộ quản lý nay phải làm quen với việc điều hành những ngôi trường có quy mô lên đến khoảng 1.000 học sinh.

Cùng với công tác chuyên môn là nhiều vấn đề về quản trị nội trú, bán trú, y tế học đường, bếp ăn, hồ sơ, sổ sách, chuyển đổi số và chăm sóc đời sống cho học sinh.

Cô Tôn Nữ Thùy Trang, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, người trực tiếp tham gia hỗ trợ các trường tại xã biên giới A Vương cho biết: "Đây là sự thay đổi lớn đối với đội ngũ giáo viên vùng cao. Các thầy cô ở đây chưa từng quản lý một ngôi trường có quy mô lớn như vậy. Do đó, chúng tôi trực tiếp đến hỗ trợ, cùng các thầy cô từng bước làm quen với cách vận hành mới. Chúng tôi phải cùng nhà trường chuẩn bị từ hồ sơ, kế hoạch chuyển đổi số, công tác y tế, bếp ăn đến hỗ trợ tâm lý cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1 trước khi các em bước vào môi trường nội trú.”

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, Hiệu trưởng Hồ Thị Tâm chia sẻ, sự thay đổi về quy mô trường học kéo theo rất nhiều yêu cầu mới.

Từ công tác chuyên môn đến vận hành nội trú; nhiều việc trước đây chưa từng đặt ra nay trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Suốt thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ các trường biên giới nhiệt tình, từ chuyên môn, công tác vận hành đến hoạt động nội trú.

Nhận thấy rõ những khó khăn trong giai đoạn đầu, ngay từ trước thời điểm năm học mới bắt đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập 6 tổ công tác trực tiếp bám sát 6 xã biên giới.

Các đoàn gồm: chuyên viên của Sở cùng cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm từ các trường ở khu vực đồng bằng, đô thị trực tiếp lên vùng cao để đồng hành cùng các trường.

Từ ngày 19/8/2026, các tổ công tác bắt đầu hỗ trợ các trường chuẩn bị điều kiện khai giảng, xây dựng quy trình vận hành và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế. Mỗi trường đều có tổ công tác đồng hành trong nhiều đợt.

Không chỉ hướng dẫn một chiều, các cán bộ quản lý vùng cao cũng chủ động kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các trường dưới xuôi, nhất là cách tổ chức bếp ăn bán trú, quản lý hồ sơ và vận hành trường học có quy mô lớn.

Theo cô Vũ Thị Thu Hà (thành viên tổ công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang), điều ngành giáo dục mong muốn không chỉ là giúp các trường vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, mà còn từng bước thu hẹp khoảng cách trong cách tổ chức, quản trị giáo dục giữa miền núi và đồng bằng.

Có thể điều kiện mỗi nơi khác nhau, nhưng cách vận hành, tổ chức hoạt động và chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh sẽ từng bước được nâng lên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận nêu rõ, ngành giáo dục xác định giai đoạn đầu vận hành các trường biên giới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, sự hỗ trợ đối với các trường không chỉ được thực hiện trong những ngày đầu khai giảng mà sẽ tiếp tục trong năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Những mái trường mới vùng biên giới thành phố Đà Nẵng không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn mà còn gửi gắm kỳ vọng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và miền xuôi. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Theo cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang): “Các em đang được sống, chăm sóc, nuôi dưỡng trong một môi trường hiện đại. Tôi tin điều đó sẽ giúp các em có thêm tự tin để sau này bước vào đời và trưởng thành.”

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên khuôn mặt những học sinh trong ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Với em Thiều Như Ý, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, ước mơ về một ngôi trường đẹp và rộng lớn nay đã trở thành hiện thực.

“Em cảm thấy rất vui. Ước mơ của em là được học trong một ngôi trường đẹp và rộng,” Như Ý chia sẻ.

Tiếng trống khai trường đã vang lên giữa núi rừng biên giới Đà Nẵng. Những ngôi trường mới đã sáng đèn, nhưng phía sau ngày khai giảng là một hành trình dài của những người làm giáo dục.

Hành trình ấy không chỉ là vận hành những công trình mới, mà là “thổi hồn” vào từng ngôi trường bằng trách nhiệm và tình yêu thương để những đứa trẻ nơi biên cương có thêm cơ hội học tập và trưởng thành.../.

Quyết tâm xóa trường tạm, dựng tương lai ​cho trẻ em vùng biên Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, nhiều trường nội trú liên cấp của tỉnh Thanh Hóa đã đạt tiến độ gần 30%, cố gắng bàn giao trước năm học tới.

​