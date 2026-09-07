Quảng Ngãi: Người dân xã vùng biên Ia Đal giao nộp 36 súng tự chế

Chiều 7/9, Đồn Biên phòng Ia Đal (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã bàn giao 36 khẩu súng tự chế các loại cho Công an xã Ia Đal (Quảng Ngãi). Đây là thành quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của đồn Biên phòng trong thời gian qua.

Trước đó, Đồn Biên phòng Ia Đal phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đơn vị đã tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền gần 1.600 lượt người tham gia. Ngoài tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng, Đồn lồng ghép trong họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng cũng như trực tiếp tại hộ gia đình, qua hệ thống thông tin, mạng xã hội, pa-nô, áp-phích...

Người dân đã tự giác giao nộp 36 khẩu súng tự chế, chủ yếu là súng kíp các loại, ngoài ra còn có thuốc phóng, kíp và đạn sắt dùng cho súng kíp tự chế...

Ia Đal là xã vùng biên có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc rà soát, phát hiện và vận động đến từng hộ gia đình còn gặp không ít khó khăn. Tình trạng tàng trữ, cất giấu hoặc sử dụng vũ khí tự chế vẫn có thể còn tiềm ẩn trong nhân dân.

Quang cảnh buổi bàn giao súng giữa đồn Biên phòng Ia Đal với Công an xã Ia Đal (Quảng Ngãi). (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Trung tá Nguyễn Văn Đại, Chính trị viên đồn Biên phòng Ia Đal thông tin: Thời gian tới, Đồn tiếp tục đẩy tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp thực tiễn để kêu gọi mỗi gia đình, từng người dân nếu đang cất giữ súng tự chế, súng săn, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại vũ khí khác không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép phải chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Mỗi người dân hãy tích cực vận động người thân, bạn bè và những người xung quanh cùng thực hiện, khi phát hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an hoặc chính quyền địa phương.

Người dân phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Đal, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Đal trong quá trình rà soát, tuyên truyền, vận động và tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ; việc giao nộp phải được thực hiện an toàn, đúng quy định, không tự ý xử lý các vật nguy hiểm.../.

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