Nông dân Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục thiệt hại lúa, rau màu do mưa lớn

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua, hàng loạt diện tích lúa Hè Thu và rau màu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ sụt giảm năng suất, nhiều diện tích lúa đã mọc mầm ngay trên ruộng, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc vớt vát thành quả lao động.

“Đứng ngồi không yên” vì lúa đổ

Ghi nhận tại thôn Phú Mỹ (xã An Phú), trận mưa lớn những ngày qua đã làm gần 3 ha lúa bị ngã đổ nghiêm trọng. Dù phần lớn diện tích vẫn còn xanh và khoảng 10 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch, nhưng thân cây đã bị ngã, nằm rạp xuống mặt ruộng.

Đứng trước nguy cơ thất thu 1,5 sào lúa giống ĐV 108, bà Đỗ Thị Quyên (thôn Phú Mỹ) không giấu nổi vẻ xót xa. Bà Quyên chia sẻ, do lúa vẫn còn xanh, chưa đến ngày thu hoạch, bà đành tranh thủ ra đồng lội nước, cẩn thận đỡ từng gốc lúa nằm rạp dưới nước đứng dậy rồi buộc gom thành từng chùm. Việc này giúp cây lúa tiếp tục đón nắng, chờ ngày chín để có thể thu hoạch thủ công.

Tương tự, bà Đặng Thị Kim Cúc (thôn Phú Mỹ), có 4 sào lúa cũng rơi vào cảnh khốn đốn vì mưa liên tục làm nền đất lún sâu. Theo bà Cúc, việc máy gặt liên hợp không thể xuống đồng khiến người dân đối mặt với bài toán nan giải: nếu để lúa ngã trên ruộng, gặp mưa dập hạt sẽ nảy mầm, coi như mất trắng; còn gặt thủ công thì tốn nhiều công lao động.

Điều đáng nói, từ khi máy gặt đập liên hợp phổ biến, các dụng cụ tuốt lúa thủ công gần như không còn. Để tách hạt, nhiều hộ phải mang lúa ra đường nhựa cho xe qua lại hoặc ra bờ ruộng dùng chân giẫm, giũ từng chút một. Trong khi đó, các khoản chi phí đầu tư như máy băm, thuốc cỏ, công bơm nước... vẫn phải chi trả đầy đủ, khiến áp lực đè nặng lên vai người nông dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Kế, Trưởng thôn Phú Mỹ, trước tình hình trên, địa phương đang tích cực vận động Nhân dân chủ động khắc phục theo từng khu vực. Đối với diện tích ngã đổ nhiều, bà con huy động nhân công, đổi công để gặt tay; những diện tích cao ráo thì chờ nước rút để tranh thủ đưa máy vào. Địa phương cũng kiến nghị cấp trên xem xét có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí gặt lúa để giúp bà con giảm bớt thiệt hại.

Không riêng xã An Phú, tại các thôn Điện An và Điện An 1 (xã Tư Nghĩa), gần 70 ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch cũng bị ngã đổ, bông lúa nằm rạp sát mặt ruộng. Trước tình hình này, Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An đã tập trung huy động máy gặt, ưu tiên những diện tích ngã đổ nặng.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Điện An cho biết, đơn vị sẽ điều máy đến những ruộng cần thu hoạch gấp. Tuy nhiên, với những chân ruộng còn ngập nước, nền đất quá lún, máy chưa thể hoạt động.

Nhằm hạn chế việc chi phí thu hoạch tăng cao do nhu cầu thuê máy đột biến, chính quyền địa phương đã phối hợp với hợp tác xã làm việc với các chủ máy để thống mức giá. Cụ thể, giá gặt thông thường là 220.000 đồng/sào; đối với diện tích lúa ngã đổ, chủ ruộng và chủ máy tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 260.000 đồng/sào.

Hơn 20ha rau màu ngập úng

Không chỉ cây lúa, đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua còn gây thiệt hại nặng nề cho vùng chuyên canh rau lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi tại xã An Phú (nơi có khoảng 615ha lúa và 400ha rau màu các loại). Qua kiểm tra sơ bộ, hơn 20ha rau màu đang trong giai đoạn sinh trưởng và sắp thu hoạch đã bị ngập sâu, dập nát, khó phục hồi.

Nông dân tranh thủ thu hoạch những cây rau còn xanh tươi. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Ngay khi nước rút, người dân đã nhanh chóng ra đồng thu hoạch những diện tích còn tận dụng được, đồng thời khẩn trương dọn dẹp, khơi thông hệ thống thoát nước để chuẩn bị tái sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Trang (thôn Nghĩa Dũng) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2 sào rau màu sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập sâu gần một ngày đêm. Khi nước rút, phần lớn thân lá đã dập nát, thối nhũn, coi như mất trắng. Hiện tại, chúng tôi tranh thủ thời tiết tạnh ráo để dọn dẹp ruộng vườn, thu gom phần còn tận dụng được để làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời cày xới, phơi ải đất để gieo trồng lứa rau ngắn ngày mới kịp bù đắp thiệt hại.”

Ông Phan Thành Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã An Phú cho biết, địa phương đã triển khai các hướng dẫn cụ thể cho nhân dân: Đối với diện tích lúa đã chín, tập trung thu hoạch nhanh, đồng thời huy động lực lượng thanh niên, hội đoàn thể hỗ trợ các hộ neo đơn, người cao tuổi; với diện tích lúa chưa chín, vận động bà con dựng lúa lên để tiếp tục nuôi dưỡng. Riêng với rau màu, yêu cầu khẩn trương dọn dẹp, sửa sang ruộng đất để sớm gieo trồng lại, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con lên luống cao, tạo rãnh thoát nước quanh chân ruộng để phòng tránh ngập úng.

Trước những khó khăn do thời tiết, sự chủ động của chính quyền địa phương cùng tinh thần khắc phục khó khăn của người nông dân Quảng Ngãi đang góp phần từng bước khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị cho các vụ sản xuất tiếp theo./.

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