Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, nguy cơ ngập vùng trũng thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức trên báo động 1.

Trong 6-24h tiếp theo, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 2 đến trên báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Lúc 13h ngày 7/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,17m, trên báo động 1 là 0,17m.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 7/9 và ngày 8/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Từ ngày 12-13/9, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Dự báo, trong khoảng ngày 12-13/9, có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ ngày 9-11/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.