Tăng cường tiêm chủng, giám sát chủ động để phòng nguy cơ bại liệt

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc đẩy mạnh phòng chống bệnh bại liệt.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt là các các tỉnh, các xã giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các địa phương cần bảo đảm kinh phí, nhân lực, vaccine, vật tư, trang thiết bị và kinh phí vận chuyển mẫu bệnh phẩm để triển khai các hoạt động giám sát, tiêm chủng và đáp ứng.

Sở Y tế các tỉnh tăng cường công tác tiêm chủng, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 447/KH-BYT ngày 18/3/2026 của Bộ Y tế về giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt năm 2026, ưu tiên xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng lõm tiêm chủng và địa bàn có dân cư di biến động, đặc biệt là các xã, phường có biên giới giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các địa phương cần duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine phòng bại liệt (bOPV, IPV) trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥95% trên quy mô cấp xã; thực hiện rà soát, tiêm/uống bù, vét các liều vaccine phòng bại liệt (bOPV, IPV) theo lịch và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

Đối với các tỉnh giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông nguy cơ phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và đặc điểm địa bàn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; huy động y tế thôn bản, trường học, chính quyền và đoàn thể cơ sở để rà soát trẻ chưa tiêm chủng và phát hiện sớm trường hợp có nguy cơ.

Các tỉnh giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chủ động phối hợp với các địa phương biên giới của nước bạn trong việc thông tin về tình hình dịch bệnh bại liệt, phối hợp triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 447/KH-BYT của Bộ Y tế về giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt năm 2026; Hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng và triển khai giám sát liệt mềm cấp chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ưu tiên địa bàn nguy cơ cao.

Đối với các bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế yêu cầu rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị y tế để kịp thời thu dung, cấp cứu, điều trị tích cực cho các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh bại liệt (nếu có), giảm thiểu tối đa biến chứng và tử vong; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng hộ cá nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Các tỉnh cần tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, phòng ngừa lây nhiễm, phối hợp thực hiện giám sát bệnh bại liệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức tập huấn cho các khoa, phòng liên quan trong bệnh viện về phát hiện, chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa lây nhiễm và giám sát bệnh bại liệt…

Tại Lào đã ghi nhận 1 ca dương tính với virus bại liệt tuýp 1 có nguồn gốc từ vaccine (VDPV1) vào cuối tháng 8 và đầu tháng 10/2025 quốc gia này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính trong số 28 trẻ khỏe mạnh, ngày 17/10, Lào đã công bố dịch bại liệt toàn quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chung biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch./.

Họp ứng phó nguy cơ bệnh bại liệt tái xâm nhập khi đang bùng phát tại Lào Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thành quả thanh toán bại liệt của Việt Nam và Khu vực Tây Thái Bình Dương, đã được công nhận là khu vực không có bại liệt hoang dại từ năm 2000.