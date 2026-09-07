Tôn vinh tiếng Việt: Sợi dây gắn kết với cội nguồn và lưu giữ ký ức

Nhân dịp Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (8/9), cô Nguyễn Thị Liên Hương, giảng viên tại Đại học Đài Loan (Trung Quốc), đã vinh dự trở thành một trong 8 cá nhân được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026.”

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình gần 2 thập niên âm thầm giảng dạy, gìn giữ và lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt tại Đài Loan.

Gần 20 năm gắn bó với việc giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan, cô Nguyễn Thị Liên Hương hiện không chỉ đảm nhiệm vai trò giảng viên tại Đại học Đài Loan (NTU) mà còn tích cực tham gia Ban Điều hành Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô đã biên soạn và xuất bản gần 20 ấn phẩm nghiên cứu, tài liệu học tập về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về cảm xúc khi nhận danh hiệu Sứ giả Tiếng Việt 2026, cô xúc động cho biết: “Với tôi, danh hiệu này là một động lực để tiếp tục công việc mình đang làm, đồng thời đồng hành nhiều hơn với các bạn trẻ đang dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Tôi hy vọng Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở thành một không gian chung, nơi mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng tìm ra những cách làm phù hợp với từng cộng đồng.”

Trong quá trình giảng dạy, cô Nguyễn Thị Liên Hương cho biết việc thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của từng nhóm học viên là chìa khóa then chốt. Có những em nhỏ theo học để trò chuyện cùng ông bà, cha mẹ; có những thế hệ người Việt xa quê tìm về lớp học để gắn kết lại với cội nguồn; và cũng có nhiều bạn bè quốc tế tìm đến tiếng Việt xuất phát từ niềm yêu thích nền văn hóa phong phú của Việt Nam.

Theo đánh giá của cô Nguyễn Thị Liên Hương, qua gần 20 năm quan sát, vị thế của tiếng Việt tại Đài Loan đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một ngôn ngữ chủ yếu được dùng trong phạm vi gia đình hoặc cộng đồng người Việt, tiếng Việt ngày nay đã hiện diện sâu rộng hơn trong các lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và thương mại.

Đối tượng học tiếng Việt cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh con em các gia đình Việt Nam-Đài Loan, ngày càng có nhiều người Đài Loan và người nước ngoài học tiếng Việt vì công việc, học tập, giao tiếp hoặc yêu thích Việt Nam.

Đặc biệt, bước ngoặt quan trọng diễn ra từ năm 2019 khi Cơ quan phụ trách giáo dục Đài Loan chính thức đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở cấp học phổ thông. Điều này chứng minh tiếng Việt đã được công nhận vị trí chính thức trong hệ thống giáo dục công lập địa phương.

Đánh giá về ý nghĩa của Nghị quyết 23-NQ/TW vừa được ban hành - trong đó khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối Việt Nam với thế giới, cô Liên Hương nhận định: Nghị quyết đã tạo ra khung chính sách và định hướng quan trọng để việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài nhận được sự đầu tư và quan tâm nhiều hơn.

Cô Nguyễn Thị Liên Hương, Giảng viên tại Đại học Đài Loan (Trung Quốc), tại Lễ trao giải Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Cô Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh: "Điều quan trọng không chỉ là 'gìn giữ tiếng Việt,' mà là làm sao để tiếng Việt tiếp tục được sử dụng một cách tự nhiên trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Muốn vậy, chúng ta cần quan tâm hơn đến học liệu, đào tạo giáo viên và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng thường xuyên trong đời sống."

Nhân dịp Ngày Tôn vinh tiếng Việt, giảng viên Nguyễn Thị Liên Hương gửi gắm thông điệp chân thành đến cộng đồng, các gia đình đa văn hóa cũng như thế hệ trẻ người Việt trên toàn cầu.

Theo cô, việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà hoàn toàn có thể khởi nguồn từ nếp sống sinh hoạt giản dị ngay trong gia đình. Việc cha mẹ, ông bà duy trì thói quen trò chuyện bằng tiếng Việt hằng ngày với con cháu sẽ giúp ngôn ngữ này hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống, bởi trước khi trở thành một môn học chính thức, tiếng Việt vốn là ngôn ngữ của cảm xúc, gia đình và những ký ức tuổi thơ.

Đối với các gia đình đa văn hóa ở nước ngoài, cô Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh tiếng Việt chính là món quà vô giá mà cha mẹ có thể dành tặng cho thế hệ sau, mở ra cánh cửa giúp các em thấu hiểu sâu sắc về nguồn cội, văn hóa và tình cảm gia đình.

Với các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cô Nguyễn Thị Liên Hương nhắn nhủ không nên e ngại hay tự ti khi tiếng Việt của mình chưa thật hoàn hảo. Khi trưởng thành, mỗi người sẽ nhận ra rằng tiếng Việt chính là sợi dây thiêng liêng gắn kết mỗi cá nhân với gia đình, quê hương và một phần câu chuyện của mình. Khi tiếng Việt tiếp tục được gìn giữ trong từng gia đình và sử dụng thường xuyên trong cuộc sống thường nhật, sự kết nối thế hệ sẽ được nuôi dưỡng và tiếp nối một cách tự nhiên, bền vững./.

Tôn vinh tiếng Việt: Nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ tiếng mẹ đẻ Việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ có ý nghĩa duy trì mối liên hệ với cội nguồn mà còn góp phần phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong quan hệ và giao lưu quốc tế.