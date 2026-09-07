Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều di vật, manh mối xác định danh tính liệt sĩ

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện nhiều di vật có giá trị, mở thêm hướng xác minh danh tính liệt sỹ.

Cụ thể, ngày 7/9, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đăk Hà, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 10 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp lực lượng chức năng tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Tại mộ số 7, hàng 2, lô 2, khu 1 bên phải, mã số định danh mộ 5112400051, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được chôn cùng hài cốt liệt sỹ, gồm: Một ví da, một lọ cao Sao Vàng, một bình tông, một tấm phim, một lọ nhựa hình trụ tròn kích thước 4 x 1,5 cm và một chiếc bút.

Đáng chú ý, trên chiếc bút có khắc dòng chữ “Lê Xuân Trường.” Thông tin này được đánh giá là manh mối quan trọng, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để tiếp tục rà soát, đối chiếu với hồ sơ liệt sỹ, dữ liệu liên quan cũng như thông tin từ thân nhân, đồng đội. Kết quả xác minh sẽ được kết hợp với phương pháp giám định ADN và các nguồn chứng cứ khác để làm rõ danh tính liệt sỹ.

Theo thông tin được Đội lấy mẫu số 10 thu thập, phần mộ nói trên được quy tập ngày 25/12/1996 tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ. Sau khi phát hiện các di vật, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành thu thập, bảo quản và số hóa thông tin theo quy trình, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu.

Trước đó, ngày 27/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Đội lấy mẫu số 10 cũng phát hiện hai mảnh giấy có ghi thông tin tại hai phần mộ ở Nghĩa trang liệt sỹ Sa Thầy.

Cụ thể, tại mộ số 1147, hàng 3, khu 23, lô 23, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một mảnh giấy kích thước 5 x 10 cm, được bọc trong túi nilon. Nội dung ghi: “Số 6 Đăng - Q - Hùng, 11-2-1966 Hùng Vương, Đoan Hùng, Phú Thọ.”

Tại mộ số 1148, hàng 3, khu 23, lô 23, một mảnh giấy khác có cùng kích thước, cũng được bọc trong túi nilon, ghi: “Số 7 N-V-Lượng, 28-5-66. Minh Đức, Vĩnh Tường 17 V-Phú nghi.”

Các mảnh giấy và di vật được phát hiện đã được lực lượng chức năng ghi nhận, bảo quản, số hóa để phục vụ việc xác minh, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu về liệt sỹ, thông tin từ thân nhân, đồng đội và các nguồn tư liệu liên quan.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, những thông tin thu được từ di vật trong các phần mộ là nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần bổ sung căn cứ cho quá trình xác định danh tính liệt sỹ.

Việc kết hợp giữa thông tin trên di vật, hồ sơ lưu trữ, dữ liệu về đơn vị, địa bàn hoạt động và kết quả giám định ADN sẽ giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình xác minh.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sỹ và những người biết thông tin liên quan đến các nội dung ghi trên di vật, đặc biệt là tên “Lê Xuân Trường” và thông tin trên hai mảnh giấy được phát hiện tại Nghĩa trang liệt sỹ Sa Thầy, cung cấp cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, đối chiếu.

Mỗi thông tin được tìm thấy trong phần mộ, dù là một dòng chữ, một địa danh hay vật dụng cá nhân, đều có thể trở thành manh mối quý giá, góp phần từng bước làm sáng tỏ danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Nghĩa Giang Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.