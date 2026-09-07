TP Hồ Chí Minh bố trí chỗ học cho 700 học sinh Trường Hoa Sen

Liên quan đến việc một địa điểm của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động vì chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh, ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm sự việc, trong đó đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu.

Việc bố trí chỗ học được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên trường gần nơi cư trú và phù hợp năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tính đến ngày 7/9, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập đã cam kết tiếp nhận 122 học sinh của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen (địa điểm Xa lộ Hà Nội).

Các cơ sở giáo dục này còn có chính sách giảm từ 15-50% học phí và chi phí xe đưa đón học sinh.

Riêng với học sinh lớp 10 có nguyện vọng chuyển đến trường công lập, do các trường Trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo tuyển sinh Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương cho phép các trường này tiếp nhận học sinh từ Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen (địa điểm Xa lộ Hà Nội), nếu đáp ứng đủ yêu cầu và tiêu chí tuyển sinh theo quy định.

Việc tiếp nhận được thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.

Trước đó, ngày 22/8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh và hoạt động giáo dục tại Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú (địa điểm Xa lộ Hà Nội).

Nguyên nhân là do trường chưa cung cấp được các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP (Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục) tại địa điểm này.

Việc chấm dứt hoạt động tại địa điểm Xa lộ Hà Nội đã ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã hướng dẫn, giám sát việc chuyển trường của học sinh, trong đó ưu tiên giải quyết đối với học sinh lớp đầu cấp, gồm lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027, do việc tuyển sinh của nhà trường đối với các khối lớp này không đúng quy định.

Các nhóm học sinh còn lại được xem xét bố trí chỗ học theo địa chỉ cư trú và nguyện vọng, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Ngoài địa điểm Xa lộ Hà Nội, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen có cơ sở tại số 26 Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú; được thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và cho phép hoạt động theo Quyết định số 287-28/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Riêng cơ sở Võ Văn Ngân (số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức) của trường đã ngừng hoạt động từ năm học 2025-2026. Nhà trường đang thực hiện hồ sơ chuyển sang địa điểm tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh (số 19A đường số 17, phường Thủ Đức), nhưng chưa được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục tại địa điểm mới./.

TP Hồ Chí Minh: THCS&THPT Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động, 700 học sinh bị ảnh hưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động giáo dục và tuyển sinh, vì chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh.