Phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 3-7/9, các Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị và bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Các đơn vị đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo quản hài cốt, di vật và thu thập thông tin phục vụ xác minh, xác định danh tính liệt sỹ.

Ngày 7/9, tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã khảo sát, tìm kiếm và phát hiện ngôi mộ gồm 2 hài cốt liệt sỹ.

Lực lượng quy tập đã phát hiện các xương ống chân, xương đùi, đốt sống cùng nhiều di vật liên quan đến bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, balô. Qua khảo sát, đơn vị xác định đây là mộ tập thể gồm 2 hài cốt liệt sỹ, có khả năng hy sinh do bom đánh sập hầm trong chiến đấu.

Hai hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị và được tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo quy định. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Chiều 7/9, tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm thấy và cất bốc thêm một hài cốt liệt sỹ.

Từ vị trí đã phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ trong các ngày 3-4/9, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm theo phương pháp đào chặn.

Lực lượng tìm kiếm tiến hành đào từng lớp đất một cách cẩn trọng, tại vị trí cách khu vực phát hiện trước đó khoảng 5m, trên nền một nghĩa trang cũ, hiện là rừng tràm của người dân.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một hài cốt ở độ sâu khoảng 1,2m, được bao gói trong tấm tăng. Do thời gian dài nằm trong lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chỉ còn một đoạn xương cánh tay dài khoảng 19cm.

Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện 8 cúc áo quần bộ đội, 1 tấm tăng và 1 dây buộc hài cốt... Hài cốt và các di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 bảo quản để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh, làm tốt công tác chăm sóc, hương khói theo quy định.

Tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, thêm một hài cốt liệt sỹ được tìm thấy cùng nhiều di vật như cúc áo, đinh quan tài, tấm tăng và dây buộc hài cốt. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trong ngày 3- 4/9, cũng tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, lực lượng quy tập đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ. Khu vực này được xác định là nghĩa trang cũ, nơi trước đây bộ đội ta đưa các liệt sỹ hy sinh trong quá trình chiến đấu tại Lào về an táng.

Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 1,1-1,3m, phần lớn hài cốt đã phân hủy. Các di vật tìm thấy gồm tăng, thắt lưng bộ đội, cúc áo, quần bộ đội, đinh đóng quan tài và một số vật dụng khác.

Các di vật thu thập được là cơ sở quan trọng phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin về các liệt sỹ. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và giới tính của các liệt sỹ trên.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát, đối chiếu nguồn thông tin và di vật liên quan, góp phần đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội./.

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Câu Nhi Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sỹ, người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.