Đưa hợp tác giữa các nghị sỹ và Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 8/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok và các thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, những người luôn dành tình cảm, tâm huyết và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất vinh dự là đoàn khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, với sự tham gia của đầy đủ đại diện các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Thủ tướng Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy và mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Moon Jin Seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; cho rằng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam đã trở thành người bạn đặc biệt gần gũi của Hàn Quốc, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; tin tưởng chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok đánh giá cao việc các bộ, ngành hai nước đã ký Khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4/2026; kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất.

Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú, Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok cho rằng hai nước cần nỗ lực chăm lo tốt hơn cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm mà Chủ tịch Nhóm Moon Jin Seok dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc; tin tưởng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sỹ và hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các hoạt động hợp tác cần tạo ra kết quả thực chất; những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội cần được các bên "đeo bám đến cùng" để tổ chức thực hiện.

Ngay sau chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Quốc hội về các kiến nghị, đề xuất của phía Hàn Quốc, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ đôn đốc, yêu cầu giải quyết đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa gia đình, tinh thần hiếu học, lễ nghĩa và tình cảm chân thành, mộc mạc. Do đó, hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho hợp tác và cùng phát triển.

Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đã có Luật AI và Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời có chương trình ứng dụng AI riêng trong hoạt động của Quốc hội, được triển khai hơn một năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét.

Bày tỏ nhất trí với những yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Moon Jin Seok kỳ vọng, qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước không chỉ trong đầu tư, thương mại mà cả hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như AI, bán dẫn và năng lượng.

Theo ông, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không nên chỉ dừng lại ở việc Việt Nam là cơ sở sản xuất, cung ứng cho doanh nghiệp Hàn Quốc, mà cần trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai và thúc đẩy các ngành công nghiệp mới./.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 8/9/2026, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Jin-seok, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam.

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