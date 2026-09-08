Chính trị

Biến tình hữu nghị Việt-Pháp thành hành động cụ thể

Việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo ra động lực mới, mở thêm nhiều cơ hội hợp tác; hai nước cần đưa quan hệ đi vào thực chất bằng những hành động cụ thể.

Hữu Chiến
(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bà Hélène Luc, Thượng nghị sỹ danh dự Pháp, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), kỳ vọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu, biến tình hữu nghị và những cam kết giữa hai nước thành các hành động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp trước chuyến thăm, bà Hélène Luc cho rằng việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 đã tạo ra động lực mới, mở thêm nhiều khả năng hợp tác. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là nhanh chóng đưa những quyết định đã được hai bên thống nhất vào cuộc sống.

Theo bà, khuôn khổ quan hệ mới mở đường cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ, từ chính phủ đến vùng, tỉnh và thành phố, song việc cụ thể hóa những tiềm năng này vẫn còn chậm.

Bà cho rằng cần có thêm nhiều trường đại học thiết lập quan hệ hợp tác, nhiều thành phố, tỉnh và vùng của Pháp kết nối với các địa phương Việt Nam dựa trên thế mạnh kinh tế và nét đặc trưng văn hóa của mỗi nơi.

Giáo dục là một trong những lĩnh vực bà đặc biệt quan tâm. Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã đề nghị Bộ Ngoại giao Pháp tăng cường trao đổi học sinh trung học giữa hai nước, qua đó khuyến khích việc học tiếng Pháp tại Việt Nam và tiếng Việt tại Pháp.

Theo bà, hiện mới chỉ có một lớp tiếng Việt được chuyển từ một trường trung học ở Paris sang một trường khác, trong khi vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các hoạt động trao đổi và hợp tác giáo dục.

Trong lĩnh vực kinh tế, bà Hélène Luc cho rằng cần thúc đẩy thêm những chương trình hợp tác mới với sự tham gia của các phòng thương mại và công nghiệp cũng như Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Business France.

Pháp hiện đang phải đối mặt với những khó khăn do quá trình phi công nghiệp hóa và tình trạng bất bình đẳng, trong khi Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao, coi trọng khoa học, công nghệ cao và công nghệ số.

Theo bà, Pháp có lợi ích trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học, kinh tế, văn hóa, y tế và quốc phòng, đồng thời cần nhìn nhận Việt Nam đúng với những gì đất nước đã trở thành ngày nay.

Chính vì vậy, điều bà Hélène Luc mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn tới những hành động cụ thể, giúp quan hệ hai nước nhanh chóng bước sang một giai đoạn phát triển cao hơn trên tất cả các lĩnh vực. Những quyết định giữa hai chính phủ, theo bà, cần được cụ thể hóa với sự tham gia của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam và Pháp.

Bà diễn đạt mong muốn ấy bằng một hình ảnh gần gũi: cần đưa ngoại giao đến với đường phố, trường học, bảo tàng, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các hội đoàn. Quan hệ Việt-Pháp vì thế không chỉ được xây dựng ở cấp nhà nước mà cần lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thông qua những cuộc gặp gỡ, những dự án hợp tác và sự gắn kết trực tiếp giữa người dân hai nước.

Để tạo thêm động lực cho giao lưu nhân dân, bà Hélène Luc đề xuất chọn năm 2027 làm “Năm hợp tác và giao lưu Pháp-Việt,” với các hoạt động về văn hóa, y tế, ẩm thực, khoa học, thủ công và hòa bình. Bà nhắc lại kinh nghiệm từ những năm giao lưu chéo trước đây, khi khoảng 100 sáng kiến được tổ chức, và cho rằng một chương trình tương tự có thể góp phần đưa quan hệ giữa hai nước đến gần hơn với người dân.

Về phần mình, Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã đề xuất phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt tại Pháp (UGVF) tổ chức một ngày về Việt Nam, quy tụ các hội đoàn cùng khoảng 60 tổ chức gắn kết với Việt Nam. Hội cũng mong muốn tiếp tục những cuộc gặp gỡ kinh tế như từng tổ chức tại Paris, Lyon và Toulouse với sự tham gia của các phòng thương mại và Business France.

Theo bà Hélène Luc, nền tảng quan trọng để thúc đẩy những hoạt động này là tình cảm giữa nhân dân hai nước. Hàng chục nghìn người Pháp đến Việt Nam và trở về với sự hào hứng, ngưỡng mộ đối với đất nước và con người Việt Nam. Tại Pháp hiện có khoảng 60 tổ chức hoạt động gắn kết với Việt Nam. Vì vậy, nếu chương trình chuyến thăm cho phép, bà mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể gặp đại diện các tổ chức này.

Bên cạnh đó, bà đặc biệt coi trọng việc tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước gặp gỡ và hiểu biết lẫn nhau. Bà đề xuất thành lập một tổ chức trao đổi Pháp-Việt theo mô hình Pháp đã thực hiện với Đức, qua đó tạo điều kiện để thanh niên hai nước đến thăm và tìm hiểu đất nước của nhau với sự hỗ trợ của Nhà nước. Theo bà, một cơ chế như vậy không chỉ thúc đẩy giao lưu thanh niên mà còn góp phần phát triển cộng đồng Pháp ngữ.

Đằng sau những đề xuất cụ thể đó là mong muốn gìn giữ và tiếp nối một tình hữu nghị đã được nhiều thế hệ vun đắp. Bà Hélène Luc cho rằng những thập niên đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp là một di sản quý, nhưng tình hữu nghị không thể chỉ dựa vào những gì đã có trong quá khứ, mà còn cần được cả hai phía thường xuyên bồi đắp bằng những hành động cụ thể và những cuộc giao lưu giữa con người với con người.

Theo bà, những hoạt động ấy trước hết phải hướng tới cải thiện cuộc sống của nhân dân hai nước, đồng thời cùng đóng góp vào những mục tiêu rộng lớn hơn như bảo vệ khí hậu và gìn giữ hòa bình.

Đây cũng là tinh thần mà Hội Hữu nghị Pháp-Việt theo đuổi trong nhiều thập niên. Bà Hélène Luc nhắc lại rằng ngay tại Đại hội đầu tiên của Hội năm 1961, nhà sử học người Pháp Charles Fourniau đã bày tỏ mong muốn sau khi chiến tranh kết thúc, Pháp cần bắt tay xây dựng sự hợp tác cần thiết và có lợi cho nhân dân hai nước. Nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Pháp-Việt tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm lần này, bà Hélène Luc mong muốn Việt Nam và Pháp tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất bằng những hành động cụ thể, từ cấp chính phủ đến địa phương và người dân.

Bà gửi lời chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, đồng thời bày tỏ trân trọng những nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như với các dân tộc trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt-Pháp #quan hệ đối tác #hữu nghị #hợp tác giáo dục #kinh tế #giao lưu nhân dân #Tô Lâm Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp (Pháp, 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam-Pháp trước những vận hội hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra vận hội và động lực hợp tác mới giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga

TTrong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9/2026 giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 7/9/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, từ ngày 7-9/9/2026.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.