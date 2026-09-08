Biến tình hữu nghị Việt-Pháp thành hành động cụ thể

Bà Hélène Luc, Thượng nghị sỹ danh dự Pháp, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), kỳ vọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu, biến tình hữu nghị và những cam kết giữa hai nước thành các hành động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp trước chuyến thăm, bà Hélène Luc cho rằng việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 đã tạo ra động lực mới, mở thêm nhiều khả năng hợp tác. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là nhanh chóng đưa những quyết định đã được hai bên thống nhất vào cuộc sống.

Theo bà, khuôn khổ quan hệ mới mở đường cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ, từ chính phủ đến vùng, tỉnh và thành phố, song việc cụ thể hóa những tiềm năng này vẫn còn chậm.

Bà cho rằng cần có thêm nhiều trường đại học thiết lập quan hệ hợp tác, nhiều thành phố, tỉnh và vùng của Pháp kết nối với các địa phương Việt Nam dựa trên thế mạnh kinh tế và nét đặc trưng văn hóa của mỗi nơi.

Giáo dục là một trong những lĩnh vực bà đặc biệt quan tâm. Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã đề nghị Bộ Ngoại giao Pháp tăng cường trao đổi học sinh trung học giữa hai nước, qua đó khuyến khích việc học tiếng Pháp tại Việt Nam và tiếng Việt tại Pháp.

Theo bà, hiện mới chỉ có một lớp tiếng Việt được chuyển từ một trường trung học ở Paris sang một trường khác, trong khi vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các hoạt động trao đổi và hợp tác giáo dục.

Trong lĩnh vực kinh tế, bà Hélène Luc cho rằng cần thúc đẩy thêm những chương trình hợp tác mới với sự tham gia của các phòng thương mại và công nghiệp cũng như Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Business France.

Pháp hiện đang phải đối mặt với những khó khăn do quá trình phi công nghiệp hóa và tình trạng bất bình đẳng, trong khi Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao, coi trọng khoa học, công nghệ cao và công nghệ số.

Theo bà, Pháp có lợi ích trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam về khoa học, kinh tế, văn hóa, y tế và quốc phòng, đồng thời cần nhìn nhận Việt Nam đúng với những gì đất nước đã trở thành ngày nay.

Chính vì vậy, điều bà Hélène Luc mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn tới những hành động cụ thể, giúp quan hệ hai nước nhanh chóng bước sang một giai đoạn phát triển cao hơn trên tất cả các lĩnh vực. Những quyết định giữa hai chính phủ, theo bà, cần được cụ thể hóa với sự tham gia của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam và Pháp.

Bà diễn đạt mong muốn ấy bằng một hình ảnh gần gũi: cần đưa ngoại giao đến với đường phố, trường học, bảo tàng, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các hội đoàn. Quan hệ Việt-Pháp vì thế không chỉ được xây dựng ở cấp nhà nước mà cần lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thông qua những cuộc gặp gỡ, những dự án hợp tác và sự gắn kết trực tiếp giữa người dân hai nước.

Để tạo thêm động lực cho giao lưu nhân dân, bà Hélène Luc đề xuất chọn năm 2027 làm “Năm hợp tác và giao lưu Pháp-Việt,” với các hoạt động về văn hóa, y tế, ẩm thực, khoa học, thủ công và hòa bình. Bà nhắc lại kinh nghiệm từ những năm giao lưu chéo trước đây, khi khoảng 100 sáng kiến được tổ chức, và cho rằng một chương trình tương tự có thể góp phần đưa quan hệ giữa hai nước đến gần hơn với người dân.

Về phần mình, Hội Hữu nghị Pháp-Việt đã đề xuất phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt tại Pháp (UGVF) tổ chức một ngày về Việt Nam, quy tụ các hội đoàn cùng khoảng 60 tổ chức gắn kết với Việt Nam. Hội cũng mong muốn tiếp tục những cuộc gặp gỡ kinh tế như từng tổ chức tại Paris, Lyon và Toulouse với sự tham gia của các phòng thương mại và Business France.

Theo bà Hélène Luc, nền tảng quan trọng để thúc đẩy những hoạt động này là tình cảm giữa nhân dân hai nước. Hàng chục nghìn người Pháp đến Việt Nam và trở về với sự hào hứng, ngưỡng mộ đối với đất nước và con người Việt Nam. Tại Pháp hiện có khoảng 60 tổ chức hoạt động gắn kết với Việt Nam. Vì vậy, nếu chương trình chuyến thăm cho phép, bà mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể gặp đại diện các tổ chức này.

Bên cạnh đó, bà đặc biệt coi trọng việc tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước gặp gỡ và hiểu biết lẫn nhau. Bà đề xuất thành lập một tổ chức trao đổi Pháp-Việt theo mô hình Pháp đã thực hiện với Đức, qua đó tạo điều kiện để thanh niên hai nước đến thăm và tìm hiểu đất nước của nhau với sự hỗ trợ của Nhà nước. Theo bà, một cơ chế như vậy không chỉ thúc đẩy giao lưu thanh niên mà còn góp phần phát triển cộng đồng Pháp ngữ.

Đằng sau những đề xuất cụ thể đó là mong muốn gìn giữ và tiếp nối một tình hữu nghị đã được nhiều thế hệ vun đắp. Bà Hélène Luc cho rằng những thập niên đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp là một di sản quý, nhưng tình hữu nghị không thể chỉ dựa vào những gì đã có trong quá khứ, mà còn cần được cả hai phía thường xuyên bồi đắp bằng những hành động cụ thể và những cuộc giao lưu giữa con người với con người.

Theo bà, những hoạt động ấy trước hết phải hướng tới cải thiện cuộc sống của nhân dân hai nước, đồng thời cùng đóng góp vào những mục tiêu rộng lớn hơn như bảo vệ khí hậu và gìn giữ hòa bình.

Đây cũng là tinh thần mà Hội Hữu nghị Pháp-Việt theo đuổi trong nhiều thập niên. Bà Hélène Luc nhắc lại rằng ngay tại Đại hội đầu tiên của Hội năm 1961, nhà sử học người Pháp Charles Fourniau đã bày tỏ mong muốn sau khi chiến tranh kết thúc, Pháp cần bắt tay xây dựng sự hợp tác cần thiết và có lợi cho nhân dân hai nước. Nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Pháp-Việt tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm lần này, bà Hélène Luc mong muốn Việt Nam và Pháp tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất bằng những hành động cụ thể, từ cấp chính phủ đến địa phương và người dân.

Bà gửi lời chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, đồng thời bày tỏ trân trọng những nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như với các dân tộc trên thế giới./.

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