Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới căn bản để đáp ứng yêu cầu mới

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu.

Cùng tham dự có: đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan hữu quan.

Hơn 2.800 học viên trúng tuyển hệ Cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027; 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học tập tại Học viện cùng dự.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu nhấn mạnh, đây là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức "giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới."

Lễ khai giảng không chỉ mở đầu một khóa học, mà còn mở ra cách dạy, cách học mới, nhằm nâng cao tư duy lý luận, năng lực lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Khóa học đầu tiên bao giờ cũng mang trách nhiệm "mở đường."

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai giảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thành công của phương thức mới trước hết do sự thay đổi của giảng viên và học viên, không chỉ do quy chế, giáo trình. Giảng viên phải chuyển từ truyền đạt sang thiết kế, dẫn dắt; từ giải đáp câu hỏi đã có sang gợi mở vấn đề; tạo không gian đối thoại, khuyến khích phản biện, chuẩn hóa tri thức và đánh giá bằng năng lực tư duy, vận dụng, giải quyết vấn đề, chứ không dừng ở ghi nhớ bài giảng.

Học viện cam kết tạo lập môi trường dân chủ, kỷ cương, hiện đại; giảng viên đồng hành, gợi mở, chuẩn hóa tri thức; học viên chủ động tự học, trung thực học thuật và vận dụng kết quả vào thực tiễn.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mong khóa đầu tiên tạo nên chuẩn mực, kinh nghiệm và niềm tin cho phương thức mới; đồng kiến tạo phải trở thành chất lượng thực của từng giờ học, không dừng ở khẩu hiệu đổi mới.

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đồng chí đại biểu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đồng chí học viên của Học viện những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2025-2026 vừa qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên nhiều lĩnh vực công tác.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm quốc gia hàng đầu về lý luận chính trị, hoàn thành các chương trình khoa học cấp quốc gia cùng hàng chục báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các ban, bộ, ngành.

Học viện sớm ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất; tham mưu cho Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Học viện; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; từng bước đổi mới quản trị nội bộ với việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá theo KPI, gắn đánh giá cán bộ với sản phẩm và kết quả công việc cụ thể.

Học viện đã đi những bước đầu tiên trên con đường đổi mới căn bản phương thức đào tạo, với mô hình thí điểm "giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới;" chuyển đổi số có bước chuyển biến rõ nét.

Năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành, đặt ra những yêu cầu rất mới, rất cấp bách về năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở-những người trực tiếp gần dân, sát dân, giải quyết công việc hằng ngày cho nhân dân.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận diễn ra phức tạp hơn, nhất là trên không gian mạng. Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, thay đổi cả cách dạy và cách học ở mọi cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Học viện cần quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế đều phải thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ và bản sắc của ngôi trường lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Học viện cụ thể hóa, triển khai thực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các lần làm việc với Học viện, trong đó xác định đổi mới Học viện phải đặt trong tổng thể xây dựng Đảng, phát triển lý luận và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn chặt với tổng kết thực tiễn. Triển khai hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp triển khai các đề án phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; sớm chuẩn bị các luận cứ khoa học, tư liệu lý luận phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XV của Đảng.

Nhấn mạnh yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ-xác định là nhiệm vụ trung tâm của năm học, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa tư duy, triết lý đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới nội dung, chương trình, bảo đảm chất lượng theo chuẩn năng lực, chức danh và vị trí việc làm.

“Lấy đổi mới phương pháp dạy-học làm khâu đột phá, hướng tới phát triển toàn diện năng lực người học, đặt người học ở vị trí trung tâm, để người học-những cán bộ hiện tại và tương lai của hệ thống chính trị đủ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, giải quyết được những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Truyền tải và rèn luyện người học thực sự thấm nhuần và thực hành phương pháp, phong cách người cán bộ học tập suốt đời, học trong sách vở, học từ nhân dân, học hỏi lẫn nhau, học trong thực tiễn,” đồng chí nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng, hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực tiễn.

Tổ chức lớp học theo phương châm "lấy tự học làm gốc," tăng cường đối thoại, tương tác, phản biện; ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, có kiểm chứng. Ứng dụng công nghệ hiện đại phải đi đôi với nâng cao tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức người dạy, người học và những giá trị nhân văn cốt lõi.

“Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, đề nghị Học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể và đây cũng chính là nơi người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng,” đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Học viện cần có giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng hệ thống các học viện trực thuộc, các trường chính trị cấp tỉnh: chuẩn hóa chương trình, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, không để khoảng cách và chênh lệch trong chất lượng đào tạo cán bộ giữa các địa phương, cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn sâu sắc, có khả năng tự nghiên cứu, tự cập nhật tri thức để thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Người thầy ở trường Đảng không chỉ truyền đạt kiến thức, mà trước hết phải là tấm gương về nhân cách và bản lĩnh chính trị cho người học.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ; chủ động nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đãi ngộ, chế độ chuyên gia cao cấp và tiêu chuẩn xét công nhận các chức danh học hàm nhằm thu hút, trọng dụng và giữ chân người tài cho sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản trị Học viện. Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ để áp dụng thống nhất, thực chất trên toàn hệ thống; phải gắn chặt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Cán bộ quản lý các cấp phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị chất lượng hiện đại, phải lấy hiệu quả công việc thực chất và sự hài lòng của người học làm thước đo chủ yếu.

Đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí nêu bật tầm quan trọng của công tác đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; hoàn thiện hạ tầng dữ liệu dùng chung, vận hành hiệu quả mô hình "Học viện thông minh;" xây dựng hệ sinh thái đào tạo số hiện đại, mở và thích ứng; đổi mới quản trị đào tạo dựa trên dữ liệu số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo; tích cực tham gia vào quá trình "đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới;" mạnh dạn trao đổi, tranh luận, đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi khó. Những kiến thức lý luận chỉ thực sự trở thành của mình khi đã đi qua suy nghĩ và trải nghiệm của chính bản thân mình.

Học viên gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương học tập; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư duy, phương pháp, phong cách công tác; thường xuyên tự soi, tự sửa; thực hiện tốt phương châm "học đi đôi với hành," chủ động biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn công tác.

Thấm nhuần sâu sắc và thực hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại;" để khi trở về, các học viên thật sự là những hạt nhân tiêu biểu, tạo được chuyển biến tích cực cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Đoàn Minh Huấn trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú. Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh đây là những định hướng có ý nghĩa chiến lược để Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, xứng đáng với vị thế của trường Đảng Trung ương.

Tại Lễ khai giảng, học viên Nguyễn Hoài Đảm, học viên Lớp K77A10, đại diện cho 2.800 học viên phát biểu.

Năm học bắt đầu vào thời điểm đặc biệt khi toàn Đảng triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy để tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Học viên bày tỏ quyết tâm học thực chất, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế học tập; học để hiểu thực tiễn sâu hơn, rèn luyện để vững vàng hơn và trên hết là để ý thức rõ hơn trách nhiệm của người cán bộ với nhân dân, với đất nước.../.

Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Sáng 08/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.