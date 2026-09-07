Việt Nam xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn quan hệ với Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 7/9, ngay sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thoả thuận cấp cao, khẳng định chuyến thăm sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; mong muốn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc sinh sống, làm việc và hội nhập.

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik cũng khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như: cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, năng lượng, cảng biển; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11/2025, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc./.