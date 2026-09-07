Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bày tỏ vui mừng khi gặp lại Thị trưởng Oh Se Hoon sau chuyến thăm Hà Nội vào năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị (1996-2026).

Nhìn lại chặng đường ba thập kỷ qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai Thủ đô Hà Nội và Seoul không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như quản lý và phát triển đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Seoul trong mô hình phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây cũng là những định hướng chiến lược Hà Nội đang tập trung ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Qua trao đổi, nhằm thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất hơn, lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy trong 4 lĩnh vực then chốt gồm: đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản trị đô thị, quản lý giao thông thông minh, cung cấp dịch vụ công, dữ liệu đô thị; Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia trong phát triển hệ thống đường sắt đô thị, giao thông công cộng, cải thiện môi trường, chỉnh trang các dòng sông và phát triển không gian công cộng; Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp: xây dựng một cơ chế kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hà Nội-Seoul; Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch: thúc đẩy nền tảng bền vững nhất của quan hệ Hà Nội-Seoul chính là sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai thủ đô qua phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu hữu nghị, hợp tác giáo dục, phát triển du lịch.

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới trong các lĩnh vực trên, sớm định hình khuôn khổ hợp tác mới, trong đó xác định việc chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang cùng phối hợp triển khai những chương trình và dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai thủ đô.

Với cộng đồng người Việt đông đảo đang sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn Chính quyền thành phố Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, học tập, làm việc và hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội-Seoul, đóng vai trò tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng thành phố Hà Nội để hướng tới một giai đoạn phát triển mới-thực chất hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và cùng hướng tới tương lai./.

Việt Nam xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn quan hệ với Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.