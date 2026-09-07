Chính trị

Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt

Hai Thủ đô Hà Nội-Seoul thống nhất tăng cường hợp tác về đô thị thông minh và AI, giao thông xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch.

Khánh Vân
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bày tỏ vui mừng khi gặp lại Thị trưởng Oh Se Hoon sau chuyến thăm Hà Nội vào năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị (1996-2026).

Nhìn lại chặng đường ba thập kỷ qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai Thủ đô Hà Nội và Seoul không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như quản lý và phát triển đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Seoul trong mô hình phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây cũng là những định hướng chiến lược Hà Nội đang tập trung ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.

ttxvn-ha-noi-va-seoul-thuc-day-tang-cuong-hop-tac-song-phuong-chien-luoc2.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Qua trao đổi, nhằm thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất hơn, lãnh đạo hai thủ đô đã thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy trong 4 lĩnh vực then chốt gồm: đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản trị đô thị, quản lý giao thông thông minh, cung cấp dịch vụ công, dữ liệu đô thị; Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia trong phát triển hệ thống đường sắt đô thị, giao thông công cộng, cải thiện môi trường, chỉnh trang các dòng sông và phát triển không gian công cộng; Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp: xây dựng một cơ chế kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hà Nội-Seoul; Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch: thúc đẩy nền tảng bền vững nhất của quan hệ Hà Nội-Seoul chính là sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai thủ đô qua phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu hữu nghị, hợp tác giáo dục, phát triển du lịch.

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới trong các lĩnh vực trên, sớm định hình khuôn khổ hợp tác mới, trong đó xác định việc chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang cùng phối hợp triển khai những chương trình và dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai thủ đô.

Với cộng đồng người Việt đông đảo đang sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn Chính quyền thành phố Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, học tập, làm việc và hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội-Seoul, đóng vai trò tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng thành phố Hà Nội để hướng tới một giai đoạn phát triển mới-thực chất hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và cùng hướng tới tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội-Seoul #hợp tác #đô thị #văn hóa #giao thông #công nghệ #Việt Nam-Hàn Quốc #NQ 59-bt TP. Hà Nội Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga

TTrong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9/2026 giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 7/9/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, từ ngày 7-9/9/2026.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp (Pháp, 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam-Pháp trước những vận hội hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra vận hội và động lực hợp tác mới giữa hai nước.