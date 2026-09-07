Gắn kết những người làm báo Việt Nam-Hàn Quốc trong thời đại số

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc do ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc ngày càng được củng cố, phát triển và trở nên gắn bó hơn thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác. Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một quốc gia có nền báo chí phát triển và chúng tôi mong muốn có thể học hỏi nhiều hơn từ các đồng nghiệp Hàn Quốc.

Trước đây, giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia phát triển có sự khác biệt khá lớn về trình độ công nghệ và báo chí. Tuy nhiên, hiện nay, những thách thức mà báo chí Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt ngày càng có nhiều điểm tương đồng.

"Tại Việt Nam, tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng các sản phẩm báo chí truyền thống vẫn tương đối cao. Tuy nhiên, chúng tôi không vì thế mà chủ quan. Báo chí Việt Nam vẫn phải không ngừng đổi mới, tìm ra những phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và hấp dẫn hơn đối với công chúng,” ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Sau đại dịch COVID-19, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực khôi phục và tăng cường quan hệ hợp tác với các hội nhà báo trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực ASEAN.

Việc tăng cường hợp tác giữa các hội nhà báo ASEAN với các hội nhà báo của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ mang lại nhiều lợi ích, góp phần thúc đẩy sự phát triển của báo chí trong khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hợp tác giữa các hội nhà báo không nên chỉ dừng lại ở những hoạt động chuyên môn như hội nghị, hội thảo hay trao đổi nghiệp vụ, mà cần được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác để tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình cảm giữa những người làm báo.

Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã mời các nhà báo Thái Lan sang Việt Nam giao lưu bóng đá. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người làm báo và mời đại diện các nước ASEAN tham dự, giao lưu văn nghệ.

Những hoạt động như vậy đã tạo không khí vui vẻ, thân mật, góp phần thắt chặt quan hệ giữa những người làm báo. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc cũng có thể tổ chức thêm những hoạt động giao lưu tương tự, qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên.

Theo ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, khi nhìn vào Việt Nam hiện nay, phía Hàn Quốc cảm nhận rõ Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh, giống như Hàn Quốc đã từng trải qua.

Các cơ quan báo chí của hai nước đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của môi trường truyền thông, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải chủ động thích ứng và đổi mới. Qua chuyến thăm lần này, ông Park Jong Hyun hy vọng có thể tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ phía Việt Nam.

“Trước đây, chúng tôi thường có dịp đến Việt Nam khoảng hai năm một lần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ sự đón tiếp nồng hậu và những lời mời chân tình từ phía Việt Nam, chúng tôi đã có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm một thời điểm phù hợp để mời các bạn sang thăm Hàn Quốc, qua đó tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan báo chí của hai nước," ông Park Jong Hyun chia sẻ.

Những chuyến thăm và hoạt động giao lưu giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa giới báo chí hai nước. Đó cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch của hai nước./.

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