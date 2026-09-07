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Nga và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ kết nối trực tiếp hai nước

Nga và Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumannaya, mở tuyến kết nối trực tiếp giữa hai nước và thúc đẩy giao thương song phương.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ kết nối trực tiếp hai nước

Ukraine, Mỹ tìm “con đường mới” cho đàm phán

Tấn công mạng nhằm vào nền tảng giáo dục trực tuyến tại Australia và New Zealand

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Nga #Triều Tiên #Cầu đường bộ #Giao thương quốc tế #Chính trị quốc tế

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