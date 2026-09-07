Đồng yen tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng qua

Đồng yen Nhật tăng mạnh trong ngày 7/9, có lúc lên vùng thấp 154 yen/USD vào khoảng 17h30 giờ Tokyo, mức cao nhất kể từ cuối tháng Hai.

Chỉ trong chưa đầy một giờ, đồng tiền Nhật Bản tăng gần 2 yen so với USD, sau khi giao dịch quanh vùng giữa 155 yen/USD trước đó.

Động lực chính đến từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất sớm và nhanh hơn dự kiến, đồng thời thị trường tiếp tục chú ý khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Dữ liệu của Totan Research và Totan ICAP chiều 7/9 cho thấy thị trường định giá xác suất BoJ tăng lãi suất trong tháng Chín ở mức 99%.

Kỳ vọng thắt chặt tiền tệ cũng làm giảm sức hấp dẫn của giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) bằng đồng yen, tức vay yen với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn.

Đồng yen đồng thời tăng cùng nhiều đồng tiền lớn khác khi USD bị bán ra trên diện rộng. Tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện sau những diễn biến tích cực tại Trung Đông, trong đó Iran cho biết đang tiến gần đến thỏa thuận với Oman về quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Đà tăng của đồng yen diễn ra rất nhanh: chỉ hơn một tuần trước, đồng tiền này từng xuống khoảng 160 yen/USD sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh rằng lãi suất Mỹ có thể cần duy trì ở mức cao.

Hiện đồng yen đã vượt các mức đỉnh đạt được sau những đợt can thiệp tỷ giá của Nhật Bản từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm và đợt can thiệp phối hợp Mỹ-Nhật cuối tháng Bảy.

Chuyên gia Takahide Kiuchi của Viện Nghiên cứu Nomura nhận định việc vượt qua các mức này cho thấy đồng yen đã phá vỡ một ngưỡng kỹ thuật và tâm lý quan trọng.

Theo ông, sức mạnh hiện nay của đồng yen chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng BoJ có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng Chín và tiếp tục thắt chặt sau đó.

Ông cũng cho rằng tác động riêng của can thiệp tỷ giá khó kéo dài, nhưng sự phối hợp Mỹ-Nhật đã khiến giới đầu tư kỳ vọng các nền tảng kinh tế của Nhật Bản có thể thay đổi, qua đó hỗ trợ đồng yen từ đầu tháng Chín./.

Đồng yen tăng vọt trước đồn đoán can thiệp tỷ giá Trên thị trường ngoại hối, đồng yen Nhật Bản trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất khi vọt tăng hơn 2% so với đồng bạc xanh trong giờ giao dịch tại châu Âu.