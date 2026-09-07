Triển khai các sản phẩm cụ thể tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

Chiều 7/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thể chế và bộ máy của Trung tâm đến nay đã cơ bản hình thành.

Trung tâm Tài chính Quốc tế được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với Hội đồng điều hành ở Trung ương, hai Cơ quan điều hành tại hai thành phố và một Cơ quan giám sát chung. Hai Cơ quan điều hành đã ban hành quy trình đăng ký, công nhận Thành viên, thực hiện thống nhất từ ngày 17/8/2026. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ.

Theo Bộ Tài chính, định vị cạnh tranh của Trung tâm cần dựa trên các lợi thế của Việt Nam về quy mô và triển vọng kinh tế, vị trí trong chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ hậu cần; nhu cầu vốn trung và dài hạn cho kết cấu hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh, cùng dư địa phát triển thị trường vốn, quản lý quỹ, quản lý tài sản và công nghệ tài chính.

Sáu nhóm sản phẩm, dịch vụ được đề xuất gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế; hạ tầng giao dịch hàng hóa và phái sinh gắn với thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng; công nghệ tài chính và trái phiếu phát hành tại Trung tâm. Các nhóm này có mức độ sẵn sàng khác nhau nên sẽ được phân tầng theo lộ trình, không triển khai đồng loạt.

Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung 3 chương trình trọng tâm: lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, dịch vụ hậu cần, chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư và quản lý tài sản quốc tế; phát triển thị trường hàng hóa gắn với thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Bộ Tài chính cũng kiến nghị tiếp tục vận hành Trung tâm theo mô hình hiện hành, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bảo đảm đây là một Trung tâm thống nhất, không hình thành hai thị trường tách biệt.

Đáng chú ý, ngày 28/8/2026, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế về việc ban hành Kế hoạch xây dựng các văn bản hướng dẫn của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Trong đó, đã xác định 29 nhiệm vụ kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn đã xác định 29 nhiệm vụ, trong đó Hội đồng điều hành ban hành hướng dẫn đối với 3 nội dung liên quan lĩnh vực ngân hàng, còn Cơ quan điều hành tại các thành phố hướng dẫn chi tiết 26 nội dung.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thực chất; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát để các sản phẩm, dịch vụ tài chính sớm được triển khai an toàn, hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng, hai Cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành, do đó cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung, có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Cơ quan điều hành chủ động làm việc với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Với những sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đủ điều kiện, cần đề xuất để triển khai ngay.

Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế, chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ; đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Cơ quan điều hành khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trung tâm vận hành đầy đủ, vừa hoàn thiện thể chế, bộ máy, nhân lực, vừa đàm phán, hiện thực hóa các thương vụ. Các bộ, ngành và hai Cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu đến tháng 11, hai Cơ quan điều hành phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng giao Cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế./.

Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế Cơ quan điều hành tại hai thành phố đề xuất 6 sản phẩm ưu tiên trong đó có Quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế