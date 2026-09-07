Chuyên gia “hiến kế” thu hút nguồn vốn quốc tế

Ngày 7/9, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị trao đổi về chính sách và phát triển các công cụ tài chính. Hội nghị do Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (Cơ quan điều hành VIFC-DN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC) tổ chức.

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, các định chế tài chính, doanh nghiệp cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

Hội nghị có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng quốc tế như giáo sư Nguyễn Xuân Thảo (Giám đốc Trung tâm Luật châu Á, Đại học Washington, Hoa Kỳ); ông Jinchang Lai (Trưởng nhóm Phát triển Hạ tầng Tài chính Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới); tiến sĩ Kyle Holland (Đồng sáng lập eCarbon và Impact Inside); ông Wenguang Zhao (Chuyên gia về Sàn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa từ Trung Quốc); ông Cole Davis (Chuyên gia công nghệ chuỗi khối, Hanaper); cùng nhiều chuyên gia nghiên cứu chính sách quốc tế từ Hoa Kỳ...

Tại hội nghị, ông Jinchang Lai (Trưởng nhóm Phát triển Hạ tầng Tài chính Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới) đã giới thiệu về mô hình Quỹ đầu tư vào các quỹ khác (FoF), chủ yếu đầu tư vào danh mục các quỹ cơ sở thay vì trực tiếp lựa chọn từng chứng khoán hoặc tài sản riêng lẻ.

Các quỹ FoF đại chúng có thể được tổ chức dưới dạng các mô hình đầu tư tập thể dạng mở hoặc dạng đóng, hoặc dưới dạng các công ty đầu tư. Các quỹ này có ưu điểm là đa dạng hóa chiến lược như: quỹ cổ phần tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư bất động sản... Đây là những mô hình mà VIFC-DN có thể nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Luật châu Á, Đại học Washington, Hoa Kỳ, trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Còn theo giáo sư Nguyễn Xuân Thảo (Giám đốc Trung tâm Luật châu Á, Đại học Washington, Hoa Kỳ), một nền kinh tế hoàn thiện cần cả quỹ đầu tư đại chúng và quỹ đầu tư tư nhân hoạt động song hành. Quỹ đầu tư tư nhân đóng vai trò chắp cánh cho các công ty non trẻ và tài trợ cho các tài sản thiếu thanh khoản; trong khi quỹ đại chúng giúp hình thành giá và cung cấp thanh khoản để các nhà đầu tư tư nhân có công cụ thoái vốn. Nếu chỉ có quỹ đại chúng, Việt Nam sẽ thiếu đi một động lực tăng trưởng đột phá.

Tại các "thiên đường" lập quỹ như Delaware (Hoa Kỳ), Cayman Island, Singapore hay Luxembourg, quy trình thành lập cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5 phút tại Mỹ. Cơ quan quản lý chỉ giám sát nhà cố vấn (advisor) và nhà quản lý (manager) chứ không kiểm soát trực tiếp bản thân quỹ.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo khuyến nghị, để thu hút dòng vốn tư nhân quốc tế khổng lồ và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần đơn giản hóa tối đa thủ tục hành lang pháp lý, tránh việc kiểm soát quá chặt chẽ để mở cửa cơ hội, chào đón các nhà đầu tư...

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN, việc hình thành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ là một định hướng chiến lược, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức của các cơ quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về các sản phẩm, công cụ tài chính đổi mới, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tiếp cận thông lệ quốc tế là hết sức cần thiết.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia về các vấn đề: quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư công và tài chính quốc tế, các giải pháp thu hút và kết nối nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam và VIFC-DN; giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm thế hệ mới; tài trợ chuỗi cung ứng và giao dịch hàng hóa, tập trung vào tài chính chuỗi cung ứng, biên lai kho hàng, logistics, cơ chế thanh toán và nền tảng công nghệ; thị trường carbon toàn cầu, tài chính khí hậu và hệ sinh thái carbon, trao đổi về tín chỉ carbon; sàn giao dịch carbon kỹ thuật số và token hóa, qua đó gợi mở định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính số và thị trường carbon tại Việt Nam.

Các khuyến nghị của chuyên gia quốc tế sẽ góp phần hoàn thiện chính sách pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai./.

Ra mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam VIFC ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên trực tuyến, giúp nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện, theo dõi toàn bộ quy trình trên môi trường số, hướng tới giảm thời gian và chi phí.