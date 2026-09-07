Đồng won Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2024

Ngày 7/9, đồng won của Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất gần 2 năm so với đồng USD, trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước tiếp tục bán USD và chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ sang đồng won.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tỷ giá won/USD chốt lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/9 ở mức 1.340,5 won/USD, tăng 9,9 won so với phiên trước. Trong phiên, đồng won có thời điểm tăng lên 1.334,7 won/USD, mức cao nhất kể từ ngày 4/10/2024.

Đà tăng của đồng won trong những tuần gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc bán USD và chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ sang đồng won. Trong đó, tập đoàn SK hynix được cho là đã chuyển đổi một phần nguồn thu từ đợt phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ sang đồng won.

Đồng won tăng giá trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể điều chỉnh chính sách lãi suất, sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng won đã thu hẹp sau khi Yonhap Infomax đưa tin Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS), một trong những quỹ hưu trí lớn nhất thế giới, đã tạm dừng hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại hối.

Cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 2.500 tỷ won (1,86 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc, góp phần hỗ trợ đồng won và thị trường chứng khoán. Chỉ số KOSPI tăng 4,61%, lên 6.995,39 điểm./.

Mỹ phát tín hiệu ủng hộ ổn định đồng won của Hàn Quốc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công khai đề cập đến sự biến động của đồng won trong bối cảnh lo ngại đồng yen suy yếu có thể kéo theo làn sóng mất giá của nhiều đồng tiền châu Á.

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