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Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine

Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng cũng tuyên bố còn quá sớm để nói về thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán đó.

Viết Thành
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Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine.

Ukraine và Mỹ tìm “con đường mới” cho đàm phán.

IAEA kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa căng thẳng gia tăng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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