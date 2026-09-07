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Nga phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine

Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ và Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh yêu cầu thực tế và cân bằng lợi ích.

Hoàng Châu
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, Điện Kremlin ngày 7/9 cho biết Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để đề cập thời gian và địa điểm cụ thể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về chuyến thăm Moskva và Kiev cuối tuần qua của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán đang bế tắc về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Peskov cho biết phía Nga đã ghi nhận các tuyên bố liên quan từ Kiev và ông Kushner, đồng thời khẳng định Moskva cũng không loại trừ khả năng khôi phục khuôn khổ đàm phán ba bên. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa thể xác định địa điểm và thời gian tổ chức.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng để ngỏ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm để trao đổi về kết quả chuyến công du của các đặc phái viên Mỹ.

Ông đánh giá mọi nỗ lực ngoại giao đều có thể tạo ra những bước tiến, dù nhỏ, hướng tới hòa bình; đồng thời nhấn mạnh Moskva đánh giá cao vai trò của các nhà đàm phán Mỹ và cam kết của Tổng thống Trump đối với tiến trình này.

Cũng trong ngày 7/9, phát biểu tại Đại học quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva chủ trương tiếp cận các cuộc đàm phán trên cơ sở thực tế và cân bằng lợi ích giữa các bên.

Theo ông, Nga sẽ không tham gia những thỏa thuận không đáp ứng các nguyên tắc này.

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Putin đã tiếp các đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin. Sau đó, ngày 6/9, hai đặc phái viên Mỹ đã tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Nga và Ukraine, hai bên đều đã tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.

Theo hãng tin RIA Novosti, sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết trong cuộc hội kiến Tổng thống Nga, các đặc phái viên nước này đã thảo luận “những kế hoạch thực chất” cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ đưa ra những đề xuất nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine trong chuyến thăm Moskva này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đánh giá cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ cuối tuần qua là “rất thực chất,” trong đó hai bên thảo luận khả năng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, các đảm bảo an ninh và kinh tế cho Kiev, cũng như gói hỗ trợ mùa Đông.

Ukraine, Mỹ và Nga trước đó đã tiến hành ba vòng đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) trong tháng Một và tháng Hai, và tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17-18/2. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán ba bên sau đó bị đình trệ và hiện vẫn tạm dừng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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