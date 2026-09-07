Ukraine và Mỹ tìm “con đường mới” nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner là “rất thực chất,” trong đó hai bên thảo luận khả năng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, các đảm bảo an ninh và kinh tế cho Kiev, cũng như gói hỗ trợ mùa Đông.



Phát biểu ngày 6/9 tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đặc biệt cần hỗ trợ về phòng không và năng lượng, đồng thời hy vọng nhận được nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đáng kể từ Mỹ.

Ông cũng khẳng định các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết “ở cấp lãnh đạo,” đồng thời dự báo xung đột có thể tiếp diễn trong mùa Đông.



Theo Tổng thống Zelensky, đại diện các nước châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức, đã tham gia vòng thảo luận thứ ba sau hai cuộc gặp tại Moskva và Kiev ngày 5-6/9.

Các bên nhất trí tiếp tục gặp lại, trong khi những nỗ lực cũng đang được triển khai nhằm khôi phục tiến trình đàm phán ba bên Ukraine-Mỹ-Nga. Ông cho biết Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ, Pháp và Đức, song chưa nêu thời điểm cụ thể.



Một quan chức Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hai đặc phái viên Mỹ đã mang tới Kiev những đề xuất mới về chấm dứt xung đột, đồng thời đánh giá cuộc gặp lần này “hiệu quả hơn” các cuộc thảo luận trước đó.



Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff kêu gọi Nga và Ukraine đưa ra “những thỏa hiệp” để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Ông đánh giá cuộc gặp với Tổng thống Zelensky là “đầy ý nghĩa, thực chất, quan trọng” và khẳng định Washington sẵn sàng tiếp tục tiến trình này.



Trong khi đó, ông Jared Kushner cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ không chỉ nhằm chấm dứt xung đột mà còn hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững.

Ông nhấn mạnh cam kết cá nhân của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm Kiev sẽ mở ra “những con đường mới” cho tiến trình hòa bình.



Ukraine, Mỹ và Nga trước đó đã tiến hành ba vòng đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) trong tháng 1 và tháng 2, và tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17-18/2. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán ba bên sau đó bị đình trệ và hiện vẫn tạm dừng./.

Nga khẳng định duy trì liên lạc với Ukraine, bác khả năng tấn công NATO Nga khẳng định duy trì liên lạc với Ukraine, tập trung giải pháp hòa bình và bác bỏ khả năng tấn công NATO, đồng thời cảnh báo về tài sản bị phong tỏa.

​

​