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10 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ nổ pháo hoa tại Mexico

Ngày 6/9, một vụ nổ pháo hoa cất giữ trong nhà thờ tại Mexico khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương, vụ nổ đã làm sập nhiều tòa nhà xung quanh và gây hỏa hoạn ngay tại quảng trường.

Nguyễn Hằng
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 6/9, giới chức Mexico xác nhận một vụ nổ pháo hoa cất giữ trong nhà thờ ở miền Trung nước này khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào tối 5/9 (ngày 6/9 giờ Việt Nam) tại thị trấn Santa Maria Canchesda trong thời gian diễn ra một lễ hội địa phương. Các kênh truyền thông đăng tải hình ảnh cho thấy vụ nổ lớn bùng phát khi người dân đang tập trung đông bên ngoài nhà thờ để tham gia nghi lễ truyền thống. Trong nghi lễ này, một mô hình con bò làm bằng rơm gắn pháo hoa được đốt cháy và rước quanh thị trấn.

Vụ nổ bất ngờ đã làm sập nhiều bức tường của các tòa nhà xung quanh và gây hỏa hoạn ngay tại quảng trường của thị trấn, khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Trong khi đó, một số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của các công trình đổ sập./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ pháo hoa #Mexico #thương vong Mexico
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