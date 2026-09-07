Mỹ: Máy bay chở hàng lao khỏi đường băng, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi máy bay chở hàng của dịch vụ Amazon Prime Air lao khỏi đường băng và đâm vào một số phương tiện trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami (Mỹ) rạng sáng 7/9 (giờ Việt Nam).

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương) ngày 6/9 khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Prime Air 7598 lao khỏi đường băng chéo tại sân bay quốc tế Miami và đâm vào một số phương tiện trên mặt đất.

Giới chức cho biết 3 trong số 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa hạt Miami-Dade, ông Ray Jadallah thông báo máy bay đã va chạm với một số phương tiện giao thông, khiến một số nạn nhân mắc kẹt bên trong các xe này.

Đội cứu hộ, cứu nạn phải tiến hành hoạt động giải cứu phức tạp, bao gồm cả việc tìm kiếm và cứu nạn cơ trưởng cùng cơ phó mắc kẹt trong máy bay. Tuy nhiên, ông Jadallah không nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ trưởng và cơ phó.

Máy bay bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm. Tổng cộng 60 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 200 lính cứu hỏa đã được triển khai để thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và dập lửa. Sau sự việc, toàn bộ đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Miami buộc phải đóng cửa.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận máy bay chở hàng gặp nạn B-767-300 khi khởi hành từ thành phố San Juan (Puerto Rico) đến Miami. Cơ quan này đã cử một đội điều tra nhanh đến hiện trường để làm rõ sự việc.

Về phía Amazon, tập đoàn này ra thông báo xác nhận máy bay "đã gặp sự cố trong quá trình hạ cánh," nhưng không đề cập chi tiết đến số người thương vong. Đại diện tập đoàn khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc./.

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