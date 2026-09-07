Cape Verde: Xe buýt chở học sinh lao xuống khe núi, ít nhất 25 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 25 người, trong đó có nhiều học sinh tiểu học và trung học, đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở các em đi chệch khỏi làn đường và lao xuống một khe núi sâu khoảng 30m ở phía Bắc đảo Fogo của Cape Verde, ngoài khơi Tây Phi.

Hãng thông tấn quốc gia Inforpress ngày 6/9 đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào tối 5/9 (giờ địa phương). 14 người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện São Francisco de Assis trên đảo Fogo để điều trị.

Các quan chức ngành giáo dục cho biết chuyến đi này không phải do trường học địa phương tổ chức, mà là chuyến tham quan do tài xế xe buýt tự tổ chức. Người tài xế cũng đã thiệt mạng.

Chính phủ Cape Verde đã tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ Cape Verde sẽ được treo rủ tại các tòa nhà công sở trên cả nước, cũng như tại các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Cape Verde ở nước ngoài. Các hoạt động lễ hội và biểu diễn công cộng cũng sẽ bị hủy.

Thủ tướng Francisco Carvalho ngày 6/9 đã tới đảo Fogo cùng Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tư pháp.

Thủ tướng Carvalho cho biết Chính phủ Cape Verde đã thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng, đồng thời cử một đội y tế gồm 16 người, trong đó có các bác sĩ và điều dưỡng, tới đảo Fogo để tăng cường cho các cơ sở y tế địa phương.

Chính phủ cũng đang liên hệ với các đối tác quốc tế về khả năng đưa những bệnh nhân cần điều trị chuyên sâu tới những cơ sở y tế phù hợp.

Cùng ngày, Tổng thống José Maria Neves cũng tới đảo Fogo, chia sẻ với gia đình các nạn nhân và yêu cầu hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

Nhà lãnh đạo Cape Verde yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để góp phần ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Cape Verde là đảo quốc nằm ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 500-600km. Cape Verde gồm 10 đảo lớn, trong đó Fogo là một trong những đảo chính và nổi tiếng với địa hình núi lửa./.

Xe buýt chở học sinh gặp nạn tại Uganda, hàng chục người thiệt mạng Ngày 17/7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 20 học sinh, đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra tối 16/7 tại miền Đông nước này.