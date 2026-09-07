Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14h25 ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Lễ đón tại Sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga./.