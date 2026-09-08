Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu mốc mới có ý nghĩa bước ngoặt đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, chiều 7/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga lần này là sự tiếp nối của quan hệ hữu nghị thủy chung, lòng tin chiến lược giữa hai nước, tạo dấu mốc mới có ý nghĩa bước ngoặt đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, với mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng và mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng khác của Nga sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau phục vụ mục tiêu phát triển đất nước vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ của nhân loại.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng trên bình diện song phương và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, hai bên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga về khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng, đặc biệt chú trọng đến Đoàn Thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai Đảng.

Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai Đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh, hai bên tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc các Thỏa thuận giữa hai Đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức Đoàn Thanh niên, với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước./.