Sáng 8/9, tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự lễ.

Tại buổi lễ đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quyết định trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 3 đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Châu Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với các Đảng viên đã bền bỉ, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, sinh cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Các đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của riêng các đồng chí và gia đình, còn là niềm tự hào, vinh dự của Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam và của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định nhìn lại chặng đường 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về sự say mê nghiên cứu, cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước, với bầu nhiệt huyết, tình yêu, trách nhiệm của người cộng sản, đồng chí Nguyễn Thị Doan đã tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, đưa sự nghiệp khuyến học nước nhà và phong trào học tập suốt đời phát triển mạnh mẽ, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trong hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Khuyến học, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn xứng đáng là người giữ lửa, truyền lửa cho tất cả các thế hệ làm công tác khuyến học, khuyến tài trong cả nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc cho xã hội.

Cùng với đồng chí Nguyễn Thị Doan, các đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đều là những đảng viên đã không ngừng rèn luyện, bền bỉ trong suốt 35 năm đứng dưới lá cờ vinh quang của Đảng.

Đặc biệt, khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác giữ các cương vị quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam, các đồng chí luôn tâm huyết, mẫn cán, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước.

"Nhìn vào quá trình cống hiến của các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng, chúng ta càng thấm thía bài học: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, mà còn là sức mạnh được làm nên từ những con người cộng sản cụ thể, từ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, Đảng viên. Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục được nhân dân thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân," đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Những cống hiến của các thế hệ đi trước không chỉ là niềm tự hào, còn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước, Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Hội có nhiều thành tích nổi bật; đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết cho sự nghiệp khuyến học của nước nhà.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đại diện các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan bày tỏ vinh dự và khẳng định đây là sự kiện mang tính lịch sử thiêng liêng đối với các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng lần này.

"Việc nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn gương mẫu trong lối sống và sinh hoạt và là tấm gương cho con cháu và đồng nghiệp, tiếp tục tham gia đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh," đồng chí Nguyễn Thị Doan bày tỏ./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Sơn La Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, phát biểu chúc mừng hai đồng chí đảng viên Sa Đình Bình và Nguyễn Văn Tân.