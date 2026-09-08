Khởi tố thêm tội đưa hối lộ trong vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy

Bản tin 60s ngày 8/9/2026 gồm những nội dung sau:

Phi vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy: Khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Nha Trang phản hồi thông tin sáp nhập 13 trường tiểu học thành “siêu trường học” với hơn 10.500 học sinh.

Xe khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến một người chết.

Miền Trung sắp đón mưa lớn, nguy cơ áp thấp có thể mạnh lên thành bão trên biển Đông.

Giá vé máy bay đồng loạt giảm sâu trên nhiều đường bay nội địa sau nghỉ lễ 2/9.

Nga đề cập khả năng nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine.

Ukraine và Mỹ tìm “con đường mới” cho đàm phán.

Không kích tại miền Nam Liban khiến ít nhất 12 người thiệt mạng./.