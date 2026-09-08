Báo cáo phương án đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh trong tháng Chín

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát kỹ nội dung, các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng trong tháng Chín./.