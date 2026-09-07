TP Hồ Chí Minh tăng cường tư vấn học đường, bảo đảm an toàn trường học

Liên quan đến vụ việc một nam sinh tại Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh) dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho 5 học sinh khác xảy ra sáng 4/9 vừa qua, tối 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này đã đề nghị nhà trường triển khai tư vấn, hỗ trợ ổn định tâm lý đối với học sinh bị tác động; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nguy cơ mất an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là vụ việc nghiêm trọng về an toàn trường học và đang phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân và các yếu tố liên quan.

Sở yêu cầu việc xem xét, xử lý phải khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền; chưa kết luận về nguyên nhân hoặc trạng thái tâm lý của học sinh khi chưa có kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn.

Việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ căn cứ kết quả xác minh chính thức và được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định, không né tránh trách nhiệm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Ngày 4 và 6/9, lãnh đạo Sở đã trực tiếp đến các cơ sở y tế thăm hỏi, động viên các học sinh bị thương và chia sẻ với gia đình.

Sở đã yêu cầu nhà trường tiếp tục cử cán bộ theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chủ động phối hợp với cơ sở y tế và gia đình để hỗ trợ kịp thời, đồng thời triển khai tư vấn, hỗ trợ ổn định tâm lý đối với học sinh bị thương, học sinh trực tiếp chứng kiến và các em chịu tác động tâm lý từ vụ việc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, người trực tiếp chăm sóc và đơn vị chuyên môn theo dõi diễn biến tâm lý, cảm xúc, hành vi của các học sinh liên quan; kịp thời tư vấn, hỗ trợ và kết nối chuyên môn khi có biểu hiện lo âu, bất an hoặc nguy cơ mất an toàn.

Sở cũng chỉ đạo nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi, giáo viên bộ môn hỗ trợ hướng dẫn bài tập cho các em, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn trong thời gian điều trị bệnh; ưu tiên cao nhất là sức khỏe, an toàn và sự ổn định tâm lý của học sinh.

Song song với việc xử lý vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nguy cơ mất an toàn; trong đó tập trung rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực, giám sát tại cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, khu vực khuất tầm quan sát và các thời điểm dễ phát sinh xung đột; thực hiện biện pháp phù hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường.

Các trường phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Tổ tư vấn học đường và công tác xã hội trong nhận diện sớm những thay đổi đáng lưu ý về cảm xúc, hành vi, quan hệ bạn bè; kịp thời tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với gia đình và kết nối cơ sở y tế, đơn vị chuyên môn khi cần thiết; bảo đảm việc tiếp cận học sinh trên nguyên tắc tôn trọng, bảo mật, không định kiến, không kỳ thị và không làm gia tăng tổn thương; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, phòng ngừa và xử lý nguy cơ.

Từ sự việc, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố xác định công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là một nội dung quan trọng trong việc bảo đảm an toàn trường học và cần được triển khai thường xuyên, chủ động, gắn với phòng ngừa bạo lực học đường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo báo cáo ban đầu của Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An, khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4/9/2026, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của nhà trường đã xảy ra vụ việc một học sinh khối lớp 7 có hành vi sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác.

Học sinh này thuộc diện được nhà trường quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về giáo dục; cơ quan chuyên môn đang phối hợp đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe, tâm lý để có kết luận chính thức.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà trường đã kịp thời tiếp cận, can thiệp, kiểm soát tình huống; tổ chức sơ cứu và đưa các học sinh bị thương đến cơ sở y tế, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Đồng thời, nhà trường phối hợp với Công an xã Thạnh An và các lực lượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 6/9, sức khỏe các học sinh bị thương cơ bản ổn định; một học sinh đã được xuất viện, các học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế./.

Nhận diện sớm nguy cơ, phòng ngừa bạo lực đối với trẻ em Những vụ trẻ em bị bạo hành được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nguy cơ này có thể tồn tại ngay trong những môi trường tưởng như an toàn, từ cơ sở chăm sóc trẻ đến gia đình.