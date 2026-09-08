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Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Trong phát triển du lịch xuyên biên giới, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) chú trọng xây dựng sản phẩm như du lịch tự lái xuyên biên giới và du lịch nghiên cứu, học tập gắn với các địa chỉ cách mạng.

Quang Hưng
Chương trình “Giao lưu cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 - Liên hoan tiếng hát dân ca trên sông biên giới" diễn ra vào tháng 6/2026. (Ảnh minh họa: Chu Hiệu/TTXVN)
Chương trình “Giao lưu cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 - Liên hoan tiếng hát dân ca trên sông biên giới" diễn ra vào tháng 6/2026. (Ảnh minh họa: Chu Hiệu/TTXVN)

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Quảng Tây, tại cuộc họp báo ngày 7/9 ở thành phố Nam Ninh, giới chức Sùng Tả cho biết Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) đã đi vào hoạt động được 3 năm.

Tính đến ngày 6/9, khu du lịch này đã ghi nhận 70.439 lượt khách tham gia loại hình du lịch xuyên biên giới “một ngày hai nước,” qua đó trở thành một điểm sáng trong hợp tác du lịch và văn hóa giữa hai nước.

Nằm dọc biên giới Trung Quốc-Việt Nam và là một trong những địa phương đi đầu của Trung Quốc trong mở cửa, hợp tác với ASEAN, Sùng Tả có lợi thế về cảnh quan sinh thái, tài nguyên văn hóa và những nét đặc trưng của vùng biên giới.

Trong những năm gần đây, địa phương này xác định phát triển du lịch xuyên biên giới là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế trên.

Theo ông Ban Hoa Cần, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Thành ủy Sùng Tả, trong 5 năm tới, địa phương này sẽ phát huy các lợi thế về cảnh quan biên giới, sinh thái và văn hóa, tập trung vào 3 hướng gồm đổi mới sản phẩm du lịch, tăng cường giao lưu nhân văn và thúc đẩy liên kết giữa các ngành, qua đó từng bước xây dựng Sùng Tả trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.

Trong phát triển các loại hình du lịch xuyên biên giới, Sùng Tả sẽ chú trọng xây dựng các sản phẩm như du lịch tự lái xuyên biên giới và du lịch nghiên cứu, học tập gắn với các địa chỉ cách mạng.

Thành phố cũng dự kiến hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành hai nước trong việc đưa, đón khách và quảng bá các tuyến du lịch, đồng thời tiếp tục nâng cấp các sản phẩm du lịch xuyên biên giới nhằm tăng sức hấp dẫn của khu vực biên giới.

Trước đó, các tuyến du lịch “một ngày” và “hai ngày” giữa thành phố Bằng Tường của Trung Quốc và tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam lần lượt được triển khai. Việc nâng cao hiệu quả thông quan tại các cửa khẩu cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch xuyên biên giới.

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, Sùng Tả xác định giao lưu nhân dân là một nội dung quan trọng trong hợp tác với các địa phương biên giới của Việt Nam. Trong thời gian tới, Sùng Tả cũng có kế hoạch thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp và thương mại, qua đó chuyển hóa lợi thế về tài nguyên du lịch xuyên biên giới thành động lực phát triển kinh tế.

Địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động như hội nghị giới thiệu, quảng bá sản phẩm sầu riêng và xúc tiến hàng hóa Trung Quốc-Việt Nam, tận dụng những sản phẩm đặc trưng của khu vực biên giới để mở rộng hợp tác thương mại gắn với du lịch.

Trong thời gian tới, việc tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Việc xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch liên kết, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực biên giới, mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. Qua đó, hợp tác du lịch và giao lưu văn hóa từng bước trở thành lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Trung Quốc #Du lịch xuyên biên giới #Giao lưu nhân dân #NQ 59-bt #Hợp tác du lịch #Giao lưu văn hóa Trung Quốc
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