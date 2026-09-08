Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ nạn nhân lũ quét ở Nepal, Trung Quốc

Trận lũ quét thảm họa kinh hoàng do một sông băng sụp xuống từ đỉnh núi Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya, biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) xảy ra hôm 26/8/2026 đã tàn phá khu vực biên giới, làm cho hàng nghìn người dân thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và bị thương, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng, các công trình nhà cửa và hạ tầng bị sụp đổ.

Người dân vùng biên giới Nepal và Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều đau thương không còn nhà cửa, vật dụng, đồ ăn, nhu yếu phẩm... rất cần thuốc men và vật dụng để vượt qua giai đoạn khốc liệt này.

Với tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn của những người Phật tử, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có lời kêu gọi chư tôn đức tăng ni các cơ sở tự viện; quý cư sỹ, phật tử các chùa trong cả nước phát tâm ủng hộ cứu trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng tại vùng biên giới Nepal và Trung Quốc vừa qua.

Sự chung tay của tăng ni, cư sỹ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc này nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, bày tỏ tình đoàn kết với những người con Phật là vô cùng khẩn thiết.

Tài khoản tiếp nhận: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; số tài khoản: 120000000315 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Thời gian tiếp nhận đến ngày 25/9/2026./.

Nepal lập ủy ban đánh giá toàn diện thiệt hại sau thảm họa lũ lụt Ủy ban do Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal Gunakhar Bhatta đứng đầu, chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo Đánh giá nhu cầu sau thiên tai (PDNA).

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