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Cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 77F-004.46 đang lưu thông trên đường thì bốc cháy dữ dội; danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Gia V. (sinh 2007), quê quán tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Huy Thành-Công Thử

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/9, tại Km97+600 cao tốc Bắc-Nam, đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo (xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm làm 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Gia V. (sinh 2007), quê quán tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 77F-004.46 đang lưu thông trên đường thì bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm đó, trên xe có 24 hành khách. Nhận được tin báo và sự điều động của Trung tâm chỉ huy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 đã khẩn trương đưa 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cùng phối hợp với lực lượng thuộc Hầm Núi Vung xử lý.

Tài xế điều khiển xe là ông Ngô Kỳ Nhị (sinh 1972) ở tỉnh Gia Lai. Vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an xã Phước Hậu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời thống kê cụ thể thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo #cao tốc Bắc-Nam #Cháy xe khách giường nằm #Tử vong #ATGT-bt Khánh Hòa
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