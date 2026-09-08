Hà Nội tiếp nhận 127 vòm đường sắt Phùng Hưng để phát huy giá trị văn hóa

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia vòm Phùng Hưng (Km1+399-Km2+215), thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Cụ thể, vòm Phùng Hưng gồm 127 vòm dẫn thuộc đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến Ga Gia Lâm trên tuyến Hà Nội-Đồng Đăng, bao gồm kết cấu các vòm dẫn, không gian bên trong vòm và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Phạm vi tài sản điều chuyển không bao gồm phần kết cấu hạ tầng đường sắt phía trên đỉnh 127 vòm, gồm kiến trúc tầng trên đường sắt, nền đường sắt, hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; đồng thời không bao gồm 4 cầu đường sắt là cầu Cửa Đông tại Km1+339, cầu Lê Văn Linh tại Km1+640, cầu Hàng Cót tại Km1+825 và cầu Hàng Giấy tại Km1+939.

Theo hồ sơ của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, 127 vòm dẫn được chia thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất gồm 48 vòm, từ vòm số 02 đến số 49; đoạn thứ hai gồm 26 vòm, từ số 51 đến số 76; đoạn thứ ba gồm 16 vòm, từ số 78 đến số 93; đoạn thứ tư gồm 37 vòm, từ số 95 đến số 131.

Vòm Phùng Hưng có chiều dài tài sản 0,635km, nguyên giá 7,35 tỷ đồng và hiện còn sử dụng được. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì tài sản, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, duy trì hoạt động giao thông đường sắt ổn định, thông suốt, an toàn; không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia.

Trước đó, Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ mặt ray trở xuống đoạn ga Hà Nội-Ga Gia Lâm, bao gồm cả cầu Long Biên để Hà Nội triển khai cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị không gian lịch sử-văn hóa khu vực trung tâm Thủ đô.

Sau khi tiếp nhận Vòm Phùng Hưng, thành phố Hà Nội dự kiến giao Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm quản lý phần vòm để khai thác, phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực; Sở Xây dựng quản lý phần kết cấu đường sắt theo quy định của pháp luật.

Để triển khai cải tạo, chỉnh trang các vòm cầu này, tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội-Ga Gia Lâm sẽ được giảm; các đoàn tàu sẽ dừng tại Ga Gia Lâm. Thành phố dự kiến bổ sung điểm trung chuyển xe buýt tại khu vực Nhà máy Xe lửa Gia Lâm để kết nối hành khách giữa Ga Gia Lâm và khu vực trung tâm.

Đối với tàu hàng, phương án được thống nhất là dừng chạy trên đoạn Hà Nội-Long Biên-Gia Lâm. Các tàu hàng từ phía Nam lên phía Bắc và ngược lại sẽ được tổ chức chạy vòng theo tuyến đường sắt phía Tây hiện hữu Bắc Hồng-Văn Điển.

Để bảo đảm điều kiện thực hiện phương án tổ chức chạy tàu mới, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội triển khai một loạt công việc, gồm xóa các lối đi tự mở và xây dựng đường gom; giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tạm thời và mở rộng bãi hàng Ga Hà Đông; xây dựng điểm trung chuyển hành khách tại Gia Lâm; tổ chức trung chuyển miễn phí hành khách từ Ga Gia Lâm đến Ga Hà Nội và ngược lại.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất triển khai theo hình thức dự án khẩn cấp đối với hai nhiệm vụ gồm xây dựng đường gom, đóng các lối đi tự mở trên tuyến vành đai phía Tây hiện hữu Bắc Hồng-Văn Điển và xây dựng bãi đón, tiễn hành khách trung chuyển tại Gia Lâm. Tổng chi phí thực hiện hai nhiệm vụ tạm tính khoảng 61,6 tỷ đồng.

Đối với việc trung chuyển miễn phí hành khách từ Ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, kinh phí dự kiến khoảng 9,8 tỷ đồng/năm, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thành phố bố trí nguồn vốn để triển khai, đồng thời tiếp tục rà soát khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Trước đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã đề nghị việc triển khai các dự án đường sắt trên địa bàn Hà Nội phải bảo đảm không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia.

Tập đoàn đề nghị chỉ bàn giao tuyến đường sắt hiện có Ngọc Hồi-Yên Viên sau khi hoàn thành đầu tư các tuyến đường sắt thay thế, nhằm tránh làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người lao động và người dân./.

Dang dở dự án đục thông các vòm cầu đường sắt trăm năm tuổi ở Hà Nội Hà Nội và ngành Đường sắt cần sớm “bắt tay” để đục thông những vòm cầu đường sắt để đem lại không gian kiến trúc đa dạng, sinh động, khai thác giá trị cảnh quan đô thị một cách hiệu quả.